Mit grosser Bildergalerie «Filetstück des Solothurner Turnsports»: In Balsthal fanden die Kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen statt Dieses Jahr wurden die Meisterschaften in drei Disziplinen während rund zwölf Stunden in Balsthal ausgetragen. Wir haben am Morgen bei den Jugendlichen der Vereinsmannschaften vorbeigeschaut.

Meisterschaften im Vereinsturnen in Balsthal. Bild: Andre Veith/Solothurner Zeitung

Kurz vor neun Uhr liegen die Jugendlichen des Turnvereins Kaufleute Solothurn noch in einem Kreis im Rasen beim Schulhaus Haulismatt in Balsthal. Ihre Augen sind an diesem Samstagmorgen zu. In der Mitte läuft ihre Trainerin mit Lautsprecher und aufbauender Musik herum und motiviert sie: «Ihr seid ganz locker und entspannt» oder «wir rocken das Zeug» ist zu hören.

Dann ging es mit den Kantonalen Meisterschaften Vereinsturnen (KMV) los: 95 Vorführungen mit rund 1000 Turnenden und bis zu 1500 Besuchende stand am Samstag auf dem Programm. Bis zum Mittag zeigten die Jugendlichen der Vereinsmannschaften in den Disziplinen Aerobic, Gymnastik und Vereinsgeräteturnen ihr Können.

Auch der Haarschmuck war aufeinander abgestimmt

Gestartet wurde im offenen Zelt mit der Mädchenmannschaft des Sportvereins Olten. Für ihren Auftritt in der Disziplin Aerobic kleideten sie sich einheitlich; mit einer Schleife banden sie sich die Haare zusammen. Ihren Auftritt krönten sie mit einer symmetrischen Figur, danach klatschte es rund um das Zelt. «Guet heit ihrs gmacht», sagte jemand zur Gruppe. Die Leiterin fragte ein Mädchen, ob sie nervös gewesen sei. Sie nickte etwas aufgeregt.

35 Bilder 35 Bilder Vorbereitungsarbeiten. Andre Veith / Solothurner Zeitung

Währenddessen machte sich der Turnverein Balsthal in der Turnhalle warm. Die Zuschauenden nahmen auf den Stühlen Platz. Dem ersten Auftritt in der Sparte Geräteturnen stand nichts mehr im Weg. Angefeuert wurden sie nicht nur vom Publikum, sondern auch von Trainer Lorenz Freudiger. Er wurde zugleich vom Balsthaler Turnverein als Präsident der Arbeitsgruppe Kantonale Meisterschaften im Vereinsturnen 2023/2025 eingesetzt.

Aufbauarbeiten begannen bereits am Mittwoch

Gemeinsam mit rund 170 freiwilligen Helferinnen und Helfern begannen die Aufbauarbeiten für die Kantonalen Meisterschaften bereits am Mittwoch. Anfangs wusste man nicht, ob sich genügend Helfende melden würden. Doch es packten auch Leute, die in keinem Verein sind, mit an. «Das hat mich positiv überrascht», sagte Freudiger.

Der Aufwand für das zwölfstündige Programm sei jedoch wahnsinnig. Der Treiber sei aber das Herzblut. Denn: «Turnen ist nicht ein Hobby. Turnen ist eine Lebenseinstellung», erklärte der Präsident.

Meisterschaften im Vereinsturnen in Balsthal Bild: Andre Veith/Solothurner Zeitung

Ziel sei es auch, Nichtturnende für einen solchen Anlass zu begeistern. Sie sollen hinkommen, geniessen und Hühnerhautmomente erleben. Daher beschreibt Freudiger die KMV auch gerne als «Filetstück des Solothurner Turnsports».

Auftritt mit Umarmungen und Applaus

Zurück in die Turnhalle: Nach dem Auftritt räumten die jungen Thalerinnen und Thaler die Matten wieder weg und überliessen den Platz der nächsten Gruppe. Die Jury zog sich unterdessen zurück, um den Auftritt auszuwerten. Der STV Langendorf wurde beim Aufwärmen an den Schaukelringen laut angefeuert.

Kurz vor 10.30 Uhr war dann auch Action auf dem Rasen. Die Jugi Messen läutete die Disziplin Gymnastik ein und beendete ihren Auftritt mit Umarmungen und lautem Applaus. Am Mittag starteten dann die Aktiven und die «35+» der Vereine. Nach rund 12 Stunden Turnen und Siegerehrungen begannen dann die freiwilligen Helferinnen und Helfer wieder mit abbauen und aufräumen.