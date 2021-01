Migros-Verteilzentren SO und AG neu unter gemeinsamer Führung

Die Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG (MVN AG) in Neuendorf SO und die Migros Verteilzentrum Suhr AG (MVS AG) in Suhr AG werden zusammengeführt. Per sofort übernimmt Daniel Waltenspühl, Unternehmensleiter MVN AG, die Leitung der MVN AG und MVS AG. Der Unternehmensleiter der MVS AG, Ernst Pfrunder, hat sich entschieden in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. In den kommenden Wochen wird das Konzept zur Neuausrichtung beider Standorte erarbeitet.

Daniel Waltenspühl ist seit 2016 Unternehmensleiter der MVN AG. Vorher war er zwölf Jahre bei der MVS AG als Unternehmensleiter tätig. Im Oktober 2018 fand der Spatenstich des Neubaus Erweiterung MVN West statt. Eine der grössten und modernsten voll- und teilautomatisierten Logistikanlage der Schweiz, die im Sommer 2021 in Betrieb genommen wird.

Die Zusammenführung sei eine grosse Chance für beide Betriebe, indem sie sich gegenseitig kompetent ergänzen, schreibt die Migros-Verteilbetrieb AG Neuendorf in einem Pressecommuniqué. Mit diesem Schritt werde die Logistik der Migros gestärkt und die modernsten Anlagen der Schweiz unter einer Führung vereint.

Die Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG (MVN AG) wurde 1974 gegründet und ist das nationale Migros-Logistikzentrum für Near Food, Non Food, Tiefkühlprodukte und Textilien. Sie gehört zu den grössten Arbeitgebern des Kanton Solothurns mit weiteren Standorten in Volketswil ZH, Nebikon LU und Ecublens VD. Insgesamt sind über 1200 Mitarbeitende für die MVN AG tätig.

Die Migros Verteilzentrum Suhr AG (MVS AG) wurde 1999 gegründet und ist eine wichtige Arbeitgeberin in der Region Aarau. Sie beliefert die rund 600 Migros-Verkaufsstellen mit Lebensmitteln aus dem Food-Sortiment sowie rund 300 migrolino-Shops mit dem gesamten Hauptsortiment. Rund 470 Mitarbeitende arbeiten am Standort in Suhr AG (mgt)