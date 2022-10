Migros-Ausbau Neuendorf Verlust von Landwirtschafts-Land: Solothurner Bauernverband fürchtet um Versorgungssicherheit – und Existenzen Gäuer Bauern verlieren Landwirtschaftsland, weil Ackerland in Industriezone umgezont wird. Damit könnten weniger Nahrungsmittel produziert werden, kritisieren sie. Dies erklärten die besorgten Bauern an einer Informationsveranstaltung vor Ort.

Die vom Landverlust betroffenen Landwirte informierten die anwesenden Gemeinderäte der Gemeinden Neuendorf und Egerkingen vor Ort. zvg

Die Solothurner Bauern im Gäu sind unzufrieden: «Durch die Umzonung des bisher in der Landwirtschaftszone liegenden Landes gehen rund 15,5 Hektaren Fruchtfolgeflächen verloren», schreiben sie in der Medienmitteilung vom Dienstag, 11. Oktober. Konkret: Nahrungsmittel für 500 Schweizer Einwohnerinnen und Einwohner. «Diese müssten bei einer Realisierung des Projekts importiert werden», so der Bauernverband weiter.

Neuendorf und Egerkingen: Industrie- statt Landwirtschaftszone

Beim kritisierten Projekt handelt es sich um die geplante Erweiterung des Migros Verteilbetriebs Neuendorf in den Gemeinden Egerkingen und Neuendorf, gemäss Bauernverband auf einer Fläche von insgesamt 18,5 Hektaren. Die Landwirte legten an einem Anlass vor Ort ihre Sichtweise gegenüber den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden dar. Vertreter sowohl von der Migros als auch den involvierten kantonalen Ämtern und Planungsbüros sagten ihre Teilnahme gemäss Medienmitteilung des Bauernverbands ab.

Migros Verteilbetrieb Neuendorf an der Autobahn A1. Bruno Kissling

Die Bauern stören sich an der Umzonung von Landwirtschafts- in Industriezone im Gäu, nicht nur am konkreten Fall beim Migros Verteilzentrum. Sie kritisieren die «Vielzahl der Projekte im Gäu», welche zu einer Reduktion der Nahrungsmittelproduktion führe. Dieser «ungebremste Verlust an Landwirtschaftsland» sei «nicht akzeptabel».

Landverlust von 200 Hektaren und Sorge um Existenz

In der Summe der momentan diskutierten Projekte entstehe ein Landverlust von gegen 200 Hektaren. Das führe dazu, dass weniger Nahrungsmittel für mehrere tausend Einwohner produziert werden können, so der Bauernverband. Mehr noch: Durch die Projekte würden sich die Bauern in ihrer Existenz bedroht sehen. «Einige Landwirte befürchten den Verlust von gegen 50 Prozent der bisher bewirtschafteten Fläche auf ihren Betrieben.»