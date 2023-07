Medaillen-Segen Sensation in Südkorea: Gäuer Schützen-Schwestern räumen an WM ab Vivien und Emely Jäggi haben bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Südkorea Gold und Bronze gewonnen. Zudem holten sie in der Teamwertung nochmals eine Goldmedaille. Die beiden Schwestern leben in Niederbuchsiten.

Die Jäggi-Schwestern auf dem Podest bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Südkorea. Bild: zvg

Die beiden Niederbuchsiter Schwestern Vivien und Emely Jäggi gehören zu den allerbesten Junioren-Schützinnen der Welt. An der Weltmeisterschaft in Changwon in Südkorea kämpften sie um die Goldmedaille im Finale des Dreistellungsmatchs Gewehr 50 Meter – der Königsdisziplin im Schiesssport, in der stehend, liegend und kniend geschossen wird.

Vivien Jäggi trainiert im Schützenhaus in Niederbuchsiten. Bild: Bruno Kissling (2021)

Die besten Nerven aller Schützinnen bewies die 17-jährige Vivien: Sie gewann Gold, vor der Kasachin Arina Altukhova. Ihre drei Jahre jüngere Schwester Emely zeigte ebenfalls eine herausragende Leistung: Sie gewann Bronze und sorgte so für ein beeindruckendes Familienpodest.

Gold auch im Team

Doch damit nicht genug: Auch in der Teamwertung gewannen die beiden Jäggi-Schwestern zusammen mit Audrey Gogniat die Goldmedaille. «Der Moment, wenn die Schweizerhymne für dich gespielt wird, ist unbeschreiblich. Das war der schönste Moment in meinem Leben», freute sich Weltmeisterin Vivien Jäggi nach der Siegerehrung.

Audrey Gogniat gewinnt mit Vivien und Emely (von links) Gold als bestes Team an der WM in Südkorea. Bild: zvg

Ihre Schwester stimmte ihr zu: «Es war ein grossartiges Gefühl, diesen Final zu schiessen, und ich bin unglaublich stolz auf Vivien.» Wie der Schweizer Schiesssportverband schreibt, hatte Mutter Daniela Jäggi den Final aus dem Gäu mitverfolgt – aufgrund der Zeitverschiebung um drei Uhr nachts. «Das Ganze ist überwältigend, noch nicht wirklich greifbar.»

Emely Jäggi holte an der Junioren-WM Bronze. Bild: Bruno Kissling (2021)

Start im Ferienpass

Die beiden Schwestern waren über den Ferienpass in ihrem Dorf erstmals in Kontakt mit dem Schiesssport gekommen. Vater und Bruder waren bereits im Schützenverein, als Vivien und Emely vor acht und sieben Jahren mit dem Schiessen begannen, vor fünf Jahren intensivierten sie das Training. Jeden Tag trainieren die beiden Talente.

Schiess-Verband: «Historischer Moment»

Der Erfolg der Jäggi-Schwestern und des Teams sei ein «historischer Moment für den Schweizer Schiesssport», schreibt der Verband weiter. Es sei indes keine Selbstverständlichkeit angesichts des extrem hohen Konkurrenzkampfs auf internationaler Ebene mit Nationen wie China und Indien.

«Dieser Erfolg zeigt, dass wir mit der Implementierung des neuen Förderkonzepts 2022 am nationalen Leistungszentrum in Magglingen den richtigen Weg eingeschlagen haben», sagt Head-Coach Daniel Burger. «Die Semi-Professionalisierung der jungen Athletinnen und Athleten bereits auf Stufe Nachwuchs bringt uns auf ein neues, nie dagewesenes Level.»

Bald haben die Jäggi-Schwestern erneut Gelegenheit auf Edelmetall: Am Samstag messen sich die Gewehr-Juniorinnen im 50 Meter Liegendwettkampf.