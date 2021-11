Interview Oltner Suchthilfe-Chefin über Randständige: «Man darf den Glauben an solche Menschen nicht verlieren»

Ursula Hellmüller ist Geschäftsführerin der Suchthilfe Ost. Sie setzt sich täglich mit den Randständigen in der Oltner Kirchgasse auseinander, die jüngst für Schlagzeilen in der Stadt sorgten. Im Interview erzählt sie, welche Lösungsansätze vielversprechend sind und was ihre Institution dazu beitragen könnte.