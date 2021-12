Matzendorf Matzendorfs Budget sieht ein kleines Minus von 55’659 Franken vor – eine weitere Steuersenkung ist kein Thema 29 Stimmberechtigte nahmen an der Budgetgemeindeversammlung in Matzendorf teil. Haupttraktanden waren das Budget. Es weist ein Minus von 55’659 Franken auf.

Matzendorfs Budget sieht ein kleines Minus von 55’659 Franken vor. Bruno Kissling

Am Montagabend eröffnete der Gemeindepräsident, Marcel Allemann, die Gemeindeversammlung und begrüsste die 29 Anwesenden.

Auf der Traktandenliste standen elf Kredite: Sanierung Waldhaus Humbelikopf, Sanierung Aussenhülle Mehrzweckgebäude, Sanierung Fassade Primarschulhaus, Unterhalt Technik Oberstufenschulhaus, Anschaffung Mobiliar Oberstufe, Strassendeckbeläge Bauzone, Sanierung Flurstrassen, Massnahmen Schutzzone Barlibrunnen, Überarbeitung generelles Wasserversorgungsprojekt, Massnahmen genereller Entwässerungsplan, Ersatz Geländer Dorfbach. Die Kredite – im Gesamtwert von 934’000 Franken – wurden durch die Gemeindeversammlung beschlossen.

Der Gemeindepräsident erteilte der Finanzverwalterin, Cordelia Meister, das Wort. Die Finanzverwalterin erläuterte das Budget 2022 der Feuerwehr Mittelthal. Für das kommende Jahr sind keine Investitionen vorgesehen. Die Feuerwehr budgetiert in der Erfolgsrechnung mit Aufwand und Ertrag in Höhe von 219’195 Franken. Der Beitrag der Gemeinde Matzendorf ist inklusive Feuerwehrsteuer mit 119’654 Franken budgetiert. Das Budget 2022 der Feuerwehr Mittelthal wurde durch die Gemeindeversammlung einstimmig genehmigt.

Der Steuerfuss bleibt bei 130 Prozent

Marcel Allemann. Liliane Holdener

Der Gemeindepräsident informierte, dass für das Jahr 2022 kein Teuerungsausgleich auf Löhne und Gehälter entrichtet wird. Auch die Gebühren sollen keine Änderung erfahren. Danach erteilte er erneut der Finanzverwalterin das Wort. Mit einer Grafik zeigte sie auf, aus welchen Bereichen sich das Budget zusammenstellt. Dabei stellt der Bereich Bildung der grösste Brocken dar. Dies, weil mehr Schüler auch mehr Lehrpersonen bedeuten und auch mehr Räume zur Verfügung stehen müssen.

Anschliessend ging sie auf die markantesten Budgetabweichungen wie auch auf den Kappellenfonds und die Spezialfinanzierungen ein. Das Budget 2022 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 55’659 Franken ab. Die Stimmberechtigten genehmigten das Budget. Bei Investitionsausgaben von 934’000 Franken und Einnahmen von 40’800 Franken beträgt die Nettoinvestition 893’200 Franken. Die Nettoinvestitionen wurden ebenfalls einstimmig genehmigt.

Der Steuerfuss wurde an der letzten Budgetgemeindeversammlung von 135 auf 130 Prozent gesenkt. Diese Kürzung schränke die Handlungsfähigkeit der Gemeinde stark ein, weil gerade bei der Infrastruktur im Hochbau in den nächsten Jahren weitere grössere Investitionen anstehen und die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Steuereinnahmen zum heutigen Zeitpunkt nicht vorherzusagen seien. Ebenfalls sind momentan weitere Steuersenkungsinitiativen wie etwa «Jetz si mir draa» im Gespräch, die – bei Annahme – nochmals zu Einnahmeverlusten auf Gemeindeseite führen würden. Deshalb bat Allemann die Versammlung, eine weitere Senkung nicht in Betracht zu ziehen. Der Antrag, den Steuerfuss bei 130 Prozent zu belassen, wurde einstimmig angenommen.

Unter Verschiedenem zeigte das Gemeindeoberhaupt das Leitbild sowie die Legislaturziele 2021 bis 2025 auf. Zudem kam Allemann auf die Ortsplanungsrevision zu sprechen, die in eine weitere Phase kommt, und informierte über Vakanzen in den Kommissionen.