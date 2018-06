Das Schwierige an der Arbeit sei auch gewesen, dass kein Muster vorhanden war. Ausserdem waren viele Teile kaputt, an einigen Zahnrädern fehlten die Zähne, das Holz im Innenraum war morsch und verfault. Was von Arx selbst ersetzen konnte, wechselte er aus, den Rest liess er von Fachleuten machen. «Beispielsweise mussten die Zahnräder neu angefertigt werden.» Motor, Getriebe und Hinterachse seien sein eigenes Werk. Er sei Perfektionist, alles müsse sitzen. «‹Schon gut› ist für mich nicht gut genug», sagt von Arx und lacht. «‹Schon gut›, das macht mich hässig.» Vor 40 Jahren war der Opel dann perfekt und fertig. Seither fährt von Arx damit an Hochzeiten oder macht kurze Ausflüge. Aber nur bei schönem Wetter. Und die einzigen, die den Opel fahren dürfen, seien er selbst und sein ehemaliger Lehrmeister und Freund Pius Studer.

Hobbys sind wie Ferien

Der schwarze Oldtimer ist das einzige Auto, das von Arx restauriert hat. Seither hat der Pensionär ein anderes Hobby: Sein Grundstück. Das Meiste hat von Arx selbst entworfen und teilweise sogar selbst angefertigt. So beispielsweise das Geländer des Balkons oder den Steingarten vor der Eingangstüre. «Ich bin in der ganzen Schweiz rumgereist, um die passenden Steine zu finden», erzählt der Kestenholzer. Denn wenn der Plan in seinem Kopf erst einmal steht, ruht er nicht, bis dieser auch genau so realisiert ist. «Es esch e mega Büetz.» Jedes Steinchen muss passen. Aber die Arbeit lohnt sich, wenn der Pensionär voller Stolz vor seinem Eigenheim steht und sein Werk betrachtet.

Es sind sowohl zeit- als auch kostenintensive Hobbys, die von Arx hat. Doch ist es mehr als nur ein Steckenpferd für den 68-Jährigen. Es ist seine Leidenschaft, mit seinen Händen etwas zu schaffen, das er sich in seinem Kopf ausgedacht hat. Für ihn sind seine Hobbys wie Ferien. «Andere verreisen, ich werke. Ferien sind irgendwann vorbei, aber an meiner Leidenschaft habe ich immer etwas davon.»