Standesgemäss feucht erfolgte am Montagmorgen der symbolische Spatenstich für die Gesamterneuerung des Schwimmbades Mühlematt in Egerkingen für 3 Mio. Franken. Das Abschöpfen der ersten Liter des 850 m3 Wasser fassenden Bassanis bereitete Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi zusammen mit Planer Urs Köpfli, Bauverwalter Markus Thommen und dem Bademeisterteam sichtlich Spass, zumal auch die Sonne als Gast der Zeremonie beiwohnte.

Souverän stützt Maximalvariante

Bartholdi erinnerte an die technischen Probleme, welche 2014 in der Badi auftraten und den damaligen Beschluss des Gemeinderates, das Schwimmbad zu sanieren. Wegen teils gravierenden Mängel in den Bereichen Sicherheit und Wassertechnik sei rasch klar geworden, dass die anfänglichen Kosten von 1,8 Mio. Franken auf 3 Mio. Franken anwachsen würden.