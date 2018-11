Die Gäuer Künstlergruppe «Lenz Friends» zeigt in ihrem Kunstraum an der Sternengasse 5 ihre neuesten Werke. Als Motto für ihre aktuelle Ausstellung wählte sie «Irreales». Dabei ist das Wortspiel, die Doppeldeutigkeit von irreal als unwirklich und irre, durchaus gewollt.

In seiner Vernissagerede bekräftigte Reto Baumgartner, Inhaber der Oltner Softwarefirma Mysign, dass Kreative immer etwas Künstliches schaffen, sie verändern, verfremden und interpretieren das real Vorhandene, sei es eine Landschaft, ein menschliches Modell oder ihr geistiges oder emotionales Befinden. «Dieses Verändern und Verfremden erst macht Menschen zu Kunstschaffenden, nicht dass sie etwas präzise erfassen und mit handwerklicher Perfektion die Wirklichkeit nachbilden». Gleichzeitig erinnerte Baumgartner daran, dass ob all den «Fake News» inzwischen auch die virtuelle Wirklichkeit nicht mehr immer wahr ist.

Unterschiedliche Interpretation

Unter dem Label «Lenz Friends» treffen sich fünf Künstler sowie eine Künstlerin wöchentlich am Stammtisch an der Egerkinger Sternengasse und initiieren gemeinsame Ausstellungen. An der aktuellen Werkschau beteiligen sich Christoph R. Aerni, Fritz Brack, Martin Heim, Bruno Leuenberger, Sofie Schenker, Edy A. Wyss und als Gast Rebecca Aerni.

Die Herangehensweise der Künstler an die Chiffre «Irreales» könnte unterschiedlicher nicht sein. Schon vor dem Gebäude und auch überall in der Ausstellung «stehen» Fussabdrücke aus rotem Gips herum. Bei diesen «Betrachtern», so der Titel dieser Installation von Edy A. Wyss, muss man sich die vervollständigten Ausstellungsbesucher selber einbilden. Hier wandelt Wyss das Motto irreal in Richtung irrwitzig ab. Ebenso wie bei seinem «Osterhasen», einem mit Kaninchenfell bespannten Eierkarton.

Martin Heim hingegen beschäftigt der Irrsinn unserer Zeit. In seinen Collagen lässt er über Fotos von krakelenden Neonazis oder von verzweifelten Menschen inmitten zerbombter Häuserruinen fabelwesenartige Drachen schweben.