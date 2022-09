Laupersdorf Von der Primarschule bis zum Pensionsalter: Der Tambourenverein ist auch Lebensschule Was das langjährige Vereinsmitglied des Tambourenvereins Laupersdorf Daniel Müller an seinem Hobby fasziniert und was er als Medienchef des Zentralschweizerischen Jungtambouren- und Pfeiferfest alles zu tun hat.

«Das Trommeln in unserem Verein ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens», sagt Trommel-Lehrer Daniel Müller. zvg

Seit Daniel Müller als Erstklässler den ersten Trommlerunterricht erhielt, ist er diesem Musikinstrument treu geblieben. Derzeit ist der 47-Jährige, im Hauptberuf Ingenieur, voll ausgelastet mit den Vorbereitungen zum 38. Zentralschweizerischen Jungtambouren- und Pfeiferfest ZJTPF in Laupersdorf, das am kommenden Wochenende über die Bühne geht. «Das Trommeln in unserem Verein ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens», meint Müller lächelnd.

Selbst unterrichtet er seit Jahren den Trommler-Nachwuchs und besucht auch noch wöchentlich die Vereinsproben. «Meine ganzen Freunde und Kollegen sind im Trommlerwesen involviert». So sei es eben auch möglich, ein so grosses Fest wie das ZJTPF im relativ kleinen Verein und kleinen Dorf durchzuführen. «Da macht jeder mit und hilft. Auch wenn er vielleicht kein aktiver Tambour mehr ist. Man kennt sich, ist befreundet und steht dann für das Fest im Einsatz – je nach Begabung und Eignung.»

Mehr lernen als die Technik des Trommelns

Müller selbst ist im OK Medienchef. Doch genau genommen, ist das nur ein Bereich, den er für das Fest übernommen hat. «Es ist selbstverständlich, dass man dort im Einsatz steht, wo man gebraucht wird.» Dies sei eben auch eine Haltung, die man dank der jahrelangen Mitgliedschaft im Verein mitbekommen habe. So ist Müller überzeugt, dass das es beim Mitmachen im Tambourenverein nicht bloss um das Erlernen des Trommelns geht. «Das ist natürlich unser Hauptziel. Doch die Jungen – ob Junge oder Mädchen – lernen bei uns bei einem Wettbewerb mutig aufzutreten, sich auf eine Sache zu konzentrieren und sich aufeinander zu verlassen, also Kameradschaft.» So gesehen ist das Mitmachen im Verein auch eine Lebensschule.

Daniel Müller, begeisterter Trommler und Trommellehrer, der als Medienchef des ZJTPF, amtet. Hanspeter Bärtschi

«Natürlich will jeder, der mitmacht, sich mit den anderen in den gestellten Aufgaben messen, sein Bestes geben.» So meint Müller auch: «Ein Tambourenfest hat nicht nur mit Musik und Rhythmus zu tun. Es hat auch etwas Wettkampfmässiges, Sportliches an sich.»

Rund 550 Jugendliche aus zwölf Kantonen treffen sich zum Musizieren und zum Wettspiel um die begehrte Kranzauszeichnung in Laupersdorf. Das Festareal mit Festzelt für rund 2’500 Besucher, Kaffeestube sowie Bierschwemme und Bar wird beim Hockeyplatz aufgebaut.

Das Festprogramm steht

Am Samstag durch den Tag finden die Wettspiele in 17 Lokalitäten im ganzen Dorf statt. Am Abend gibt es ein Unterhaltungsprogramm im Festzelt für jedermann. Der Eintritt ist frei. Mit der Band Opus One, dem Aerobic-Team Laupersdorf, der Tambouren-Showgruppe Erlinsbach sowie den Militär-Tambouren der Rekrutenschule ist für eine abwechslungsreiche Unterhaltung gesorgt. Geöffnet ist auch eine Bar mit DJ Balu und eine Bierschwemme.

Am Sonntagmorgen werden sich die Tambouren und Pfeifer in den Gruppenwettspielen vor den ausgewiesenen Juroren messen. Ab 14 Uhr präsentieren sich die Jugendlichen allen am Umzug durch das Dorf. Der Umzug führt von der Kirche Laupersdorf durch die Dorfstrasse auf das Festgelände. Den Umzug bereichern nebst der Brass Band Frohsinn Laupersdorf auch die Young Harmonists aus Balsthal.