Laupersdorf Das Brunnenfest Laupersdorf meldet sich mit einigen Neuerungen zurück Fünf Dorfvereine betreiben dieses Jahr sieben Stübli – die Brass Band Frohsinn, die die legendäre Kult-Bar betrieb, macht nach 35 Jahren nicht mehr mit.

Das OK Brunnenfest Laupersdorf. (V.l.) Urs Bader (Männerchor), Dominik Brack (Hockey-Club Laupersdorf), Christian Stark (Schwingclub Thal-Gäu), Andreas Kamber (Kassier), Stefan Saner (OK-Präsident), Christian Meister (Tambourenverein Laupersdorf-Thal), Tobias Studer (Tambourenverein Laupersdorf-Thal) und Manuel Anderegg (Hockey-Club Laupersdorf) . Es fehlt Joël Zuber (Pfadi St.Martin Laupersdorf). Zvg

Nach zwei Jahren Unterbruch wegen der Corona-Pandemie findet dieses Jahr von Fronleichnam, 16. Juni, bis Samstag, 18. Juni, in Laupersdorf das 36. Brunnenfest statt. Die fünf durchführenden Vereine, der Hockeyclub Laupersdorf, die Pfadi St. Martin, der Tambourenverein Laupersdorf-Thal, der Männerchor und der Schwingclub Thal-Gäu freuen sich sehr auf ein attraktives Fest im Dorfkern von Laupersdorf.

«Leider hat sich die Brass Band Frohsinn entschieden, das Stübli Gourmet Pulverturm und die legendäre Kult-Bar nicht mehr weiter zu betreiben. Der Verein zieht sich nach 35 Jahren vom Brunnenfest zurück», berichtete Stefan Saner, OK-Präsident des Brunnenfestes.

«Die Brass Band Frohsinn möchte sich künftig primär auf ihr Kerngeschäft, dem Musizieren, konzentrieren», erklärte Toni Rüegg, Repräsentant der BB Frohsinn, zum Rückzug vom Brunnenfest.

Fronleichnam ist am Brunnenfest jeweils der Familientag für Laupersdörferinnen und Laupersdörfer und Heimweh-Thalerinnen und – Thaler. Am Stand der Ludothek können die neuesten Spiele getestet werden und der Familientreff «sticht» von 14 bis 16 Uhr den Kindern glitzernde Tattoos in allen Farben. Schülerinnen und Schüler der Musikschule Laupersdorf ziehen von Stübli zu Stübli für ein kleines Platzkonzert.

Ein Insekten-Flugsimulator vor Ort

Als Weltneuheit ist dieses Jahr zum 100-Jahr-Jubiläum von Bird Life ein Insekten-Flugsimulator vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher können den spektakulären Flug eines Schmetterlings erleben und eine interaktive Ausstellung für Gross und Klein besuchen. Am Freitag, 17. Juni um 20.30 Uhr, findet wiederum die fulminante Trommel-Show des Tambourenvereins Laupersdorf-Thal statt.

Veränderungen wegen Neubauten und Abbrüchen

Eine Besonderheit ist dieses Jahr die Kult-Bar, denn am neuen Standort bei der Dorfgarage Burkhard erstreckt sich die Bar quer über die ganze Dorfstrasse bis zur gegenüberliegenden Liegenschaft. Der bisherige Standort bei der Verzweigung Dorfstrasse / Rainweg steht nicht mehr zur Verfügung, weil dort derzeit durch die Wohnbaugenossenschaft Laupersdorf ein neues Mehrfamilienhaus gebaut wird.

Auch das Stübli «Humbeli» mit den feinen Pizzen aus dem Holzofen hat einen neuen Standort und zwar auf dem «Bieli-Platz» sowie der «Bierbrunne» beim Denner-Dorfladen. Am bisherigen Standort wurde die Liegenschaft, welche das Stübli beherbergte, inzwischen abgebrochen.

Spaghetti und neu Steaks

Auf dem «Bieli-Platz» sind wie bisher die Stüblis «Grotto Fontana», die Spaghetti mit feinen, würzigen Saucen anbietet und die «Tramperbude» mit den Hamburgern anzutreffen. Unverändert befinden sich die Kaffeestube bei der Liegenschaft von Röbi Meier und die «Buurestube» bei der Liegenschaft von Paul Meier, wo im Freien die Bäume Schatten spenden.

Hier werden würzige Bratwürste, Pastetli und neu Steaks mit Pommes Frites serviert. Zudem ist ein weiteres Stübli verschwunden, die «Oldie-Bar» gibt es nicht mehr.