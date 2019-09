Am vergangenen Wochenende fand in Entfelden das 36. Zentralschweizerische Jungtambouren- und Jungpfeiferfest statt. Rund 350 Einzelwettspieler zeigten vor der Jury ihr Bestes, um einen der begehrten Kranzränge zu erreichen.

Aus Laupersdorf und Balsthal nahmen insgesamt 12 Nachwuchstrommler am Fest teil. Luca Heutschi erreichte in der Kategorie T2 den hervorragenden 12. Rang und ertrommelte sich abermals einen der begehrten Kränze. Ebenfalls einen Kranz gewannen in der Kategorie T3 Clemens Businger (Rang 17) und Harithran Kirupakarasarma (Rang 14). Bei den jüngsten Teilnehmern in der Kategorie T5 holte Levin Heutschi mit dem guten 11. Rang seinen ersten Kranz an einem Jungtambourenfest.

Am Sonntag fanden die Sektionswettspiele statt. In der Kategorie S2 stellte sich die 7-köpfige Gruppe unter der Leitung von Benjamin Otter der Jury und konnte mit ihrer Leistung überzeugen. In der Endabrechnung reichte es für den 8. Rang von 14 Sektionen. (mgt)