Landwirtschaft Oensingens Zwiebelbauer produziert nun schwarzen Knoblauch: «Herkömmlichen Knoblauch anbauen kann jeder» Der Oensinger Landwirt Pirmin Bobst ist vor allem für Zwiebeln und Knoblauch bekannt. Nun hat er erstmals fermentierten Knoblauch produziert. Das sei nicht ganz einfach gewesen.

Pirmin Bobst aus Oensingen produziert fermentierten Knoblauch. Patrick Lüthy

Eine Knoblauchknolle besteht aus zehn bis zwölf Zehen, die von vielen Hautschichten umgeben und weiss sind – eigentlich. Aber nicht immer: In der Form von fermentiertem Knoblauch ist das Gewürz schwarz. Aber nur die Zehen. Was man in Südostasien schon lange kennt, kommt nun auch ins Gäu: Der Oensinger Landwirt Pirmin Bobst, vor allem bekannt durch seine Zwiebel- und Knoblauchproduktion, hat getüftelt.

Was ist fermentierter Knoblauch? Fermentierter Knoblauch wird wegen der Farbe auch schwarzer Knoblauch genannt. Er erhält die schwarze Farbe durch Fermentation (ein Verfahren zum Haltbarmachen). Also durch die Hinzugabe und Entziehung von Wärme während mehrerer Tage. Verschiedene Studien schlagen Temperaturen zwischen 60 und 90 Grad und eine Dauer zwischen 4 und 90 Tage vor. Schwarzem Knoblauch wird auch eine heilende Wirkung nachgesagt: Er soll unter anderem antioxidativ, antiallergisch und antidiabetisch sein. In Südkorea, Japan und Thailand wird er seit Jahrhunderten konsumiert. (rab)

«Man kann nicht immer das Gleiche machen und muss auch mal etwas wagen», sagt er beim Gespräch im heimischen Garten, unweit seines Hofes entfernt. Als er vor zehn Jahren mit dem Anbau von Knoblauch begann, sei er der Einzige gewesen. Mittlerweile sei dem nicht mehr so. Denn:

«Knoblauch anbauen kann jeder.»

Es gebe inzwischen frostresistentere Sorten als früher und auch der Klimawandel führe dazu, dass die Knolle auch in unseren Breitengraden gedeiht. Da habe er sich auf die Suche nach etwas Neuem gemacht.

Aussen (noch) hellbraun, innen schwarz. So sieht Bobsts fermentierter Knoblauch aus. Patrick Lüthy

In der Romandie stiess er schliesslich auf den schwarzen Knoblauch. Wegen der Nähe zu Frankreich und der mediterranen Küche werde dort mehr Knoblauch gegessen, sagt der Oensinger. Auch die schwarze Variante davon sei verbreiteter. Da habe er, der selber weder Zwiebeln noch Knoblauch mag, sich gesagt, das wolle er auch probieren.

Das Knifflige ist die Wärme

Damit begann das Tüfteln. Zuerst habe er also viel über das Thema gelesen. Nach der Theorie folgte die Praxis.

Bobst zeigt die ersten Versuche des fermentierten Knoblauchs. Patrick Lüthy

Die ersten Versuche scheiterten. Bobst holt eine grüne Harasse hervor und zeigt dürre Knoblauchknollen in dunkelbrauner Farbe. Er schält eine Zehe heraus: Sie ist pechschwarz und weich. «Die Fermentation hat zwar funktioniert, aber optisch sieht der Knoblauch nicht schön aus.» Es folgten viele weitere Versuche. Viel Knoblauch hätten sie so verbraucht, berichtet der Landwirt.

«Das Knifflige, die Krux ist die Wärme: Wie lange heizt man auf wie viel Grad?»

Das gesamte letzte Jahr über habe er getüftelt. Mittlerweile sei er an einen Punkt gekommen, an dem sich das Produkt sehen lassen könne: Die Knolle ist hellbraun, die Zehen im Innern sind pechschwarz. Die Konsistenz ist gummig, der Geschmack erinnert an ein Carameltäfeli, beinhaltet aber auch eine Prise Schärfe. Ganz zufrieden sei er noch nicht, sagt Bobst. Denn das Originalprodukt sei auch aussen schön weiss.

Wie lange er den Knoblauch nun fermentiert, das bleibt Bobsts Geheimnis. «Wir haben viel getüftelt, es wäre schade, das Rezept jetzt preiszugeben.» Er verrät nur so viel: Nach der Knoblauchernte Anfang Juli müssen die Knollen zuerst drei Monate trocknen, weil sie sonst zu viel Feuchtigkeit enthalten für die Fermentation. Auch das habe er zuerst lernen müssen. Für das Fermentieren werden die Knollen in Behälter gelegt, die geheizt und gekühlt werden können. Ist der Knoblauch fertig, verpacken und etikettieren ihn Bobst und seine Frau von Hand für den Verkauf.

Schwarzer Knoblauch gilt als gesund. Patrick Lüthy

Etwa 100 bis 150 Stück schwarzer Knoblauch produziere er derzeit pro Woche. Verkauft wird er in ein paar Hofläden in der Region. Das Stück liegt bei sechs Franken. Günstig ist das nicht, weiss auch Bobst selber. «Da sieht man: Es ist ein Premiumprodukt, hinter dem viel Aufwand steckt.» Kostendeckend sei man noch nicht.

Wie es nun weitergeht, weiss er noch nicht. Er wolle weitertüfteln und schauen, wie es läuft. «Vielleicht muss ich in zwei Jahren aufhören, weil die Produktion nicht funktioniert oder wir keinen Absatz haben. Vielleicht aber auch nicht.» Nun geht's zuerst an den Zibelimäret. Und nein, fermentierter Knoblauch möge er übrigens auch nicht.