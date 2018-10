Der 1962 in der Goleten in Laupersdorf gebaute Anbindestall, welcher 2001 in einen Laufstall umgebaut wurde, wird durch einen Neubau ersetzt. Dies beschloss die von 15 Stimmberechtigten besuchte Bürgergemeindeversammlung, indem sie den dafür notwendigen Kredit von 560'000 Franken mit 14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung bewilligte.

Die Weidefläche im Gebiet Goleten umfasst 92 Hektaren, auf der jährlich zwischen Mitte Mai und Mitte September 60 bis 65 Rinder und 15 Mutterkühe gesömmert werden. «Eine grosse Bedeutung beim Sömmerungsbetrieb hat die Biodiversität, wie Bürgergemeindepräsident Stefan Eggenschwiler erwähnte. So sei 2016 eine Vereinbarung für 35 Hektaren Weidefläche über eine Zeitdauer von 12 Jahren mit dem Amt für Raumplanung abgeschlossen worden. «Zudem wurde in den 90er Jahren ein 1300 Meter langer Lebhag mit einheimischen Sträuchern angepflanzt», so Eggenschwiler. Der knapp 60 Jahre alte Sömmerungsstall muss ersetzt werden, weil er den Anforderungen nicht mehr genügt und bauliche Defizite aufweist.

Alter Stall wird abgebrochen

Die Bürgergemeindeversammlung hatte am 5. Dezember 2016 einen Planungskredit von 10'000 Franken für das Projekt Neubau des Sömmerungsstalles. Am 30. Januar 2017 setzte der Bürgerrat eine Arbeitsgruppe ein mit den Mitgliedern Stefan Eggenschwiler, Michael Brunner, Rico Meier (alles Bürgerräte), Käthy Rüegg (Bürgerschreiberin) und Urs Meier (Weidmeister). Zusammen mit AGROplanungen GmbH (Inhaber: Michael Frei, Winistorf) wurde ein Projekt ausgearbeitet. Dieses Büro ist spezialisiert auf landwirtschaftliche Gebäude.