Konsumtempel wieder geöffnet: Der Parkplatz des Gäuparks liegt jetzt nicht mehr brach

Acht Wochen lang funktionierte der Konsumtempel der Region auf Sparflamme. Von einem Tag auf den anderen war am 18. März der Stillstand gekommen. Das Coronavirus und seine Folgen bremsten im Gäupark – einem wichtigen Arbeitgeber der Region – das pulsierende Einkaufstreiben. Am Montag nahm der Betrieb schweizweit wieder Fahrt auf, so auch am Autobahnkreuz in Egerkingen.

«Ab 11. Mai sind wir wieder offen für alles», warb die Gäupark-Besitzerin Migros Aare im Vorfeld. So schnell wie der Lockdown seine Spuren hinterliess, wird die Rückkehr zur Normalität jedoch nicht sein. Die strengen Auflagen des Bundes, die eine neuerliche Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen, prägen künftig auch im Gäupark den Alltag. Die mittlerweile gewohnten Eingangskontrollen bei den Lebensmittelläden sind nach den Lockerungen bei sämtlichen Geschäften Usus: Über sie wird die Anzahl Kundinnen kontrolliert, die sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen. Grössere Läden wie die Gäupark-Besitzerin Migros setzen mittlerweile auf digitale Einlasssysteme, während dies am Anfang der Corona-Massnahmen noch durch eine angestellte Person kontrolliert wurde.

Migros kommt den Mietern entgegen

Auch die Gastro-Betriebe, die im Gäupark vielfach als Treffpunkt der Bevölkerung aus der Region dienen, öffneten am Tag eins nach dem Lockdown mit eingeschränktem Betrieb. Entsprechend waren die Sitzgelegenheiten ausgedünnt – die Distanzen zwischen den Tischen wie vorgeschrieben grösser als üblich.

Die Hygienemassnahmen und Distanzregeln würden wie vom Bund verlangt konsequent umgesetzt, so die Migros Aare auf Anfrage. «Diese umfassen unter anderem Distanzkontrollen, regelmässige Hygienerundgänge und Desinfektionssysteme im ganzen Center.» Gross geschrieben wird im Detailhandel derzeit ausserdem das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder Handy.