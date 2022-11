Komödie Niederbuchsiten macht wieder Theater: Im neusten Stück der Theatergesellschaft geht es um viel Geld Die Theatergesellschaft Niederbuchsiten führt ihr neustes Stück «Verruckts Gäld» ab 19. November viermal abends und am Sonntagnachmittag auf. Hauptdarsteller Reto Muggli ist mit 437 Einsätzen gefordert.

Das achtköpfige Ensemble der Theatergesellschaft Niederbuchsiten (stehend von links): Roland Vogt, Mathias von Arx, Kathrin Nützi, Corinne Mollet; sitzend von links: Reto Muggli, Petra Heim, Thomas Hengartner, Monika von Arx. Bild: Philipp Kissling

Kohle, Pulver, Stutz, Moneten, Pinkepinke, Kröten, Piepen, Kies, Mäuse. Geld hat zahllose Spitznamen, und im Alltagsprachgebrauch gehen wir locker mit ihnen um. Aber wenn es ans Eingemachte geht, wird es rasch ernst. Im Theaterstück «Verruckts Gäld» zanken sie sich um zwei Millionen Franken, die aufgrund einer Verwechslung in Heinz’ Aktentasche landen. Heinz will im Ausland untertauchen, aber so einfach ist das nicht, weil sich plötzlich zahlreiche zwielichtige Gestalten von der hübschen Summe verrückt machen lassen.

Die Theatergesellschaft Niederbuchsiten (TGN) bringt den Schwank in drei Akten an drei Abenden auf die Bühne, zusätzlich gibt es eine Nachmittagsvorstellung.

437 Einsätze auswendig lernen

Das achtköpfige Ensemble trifft sich seit Frühling zweimal wöchentlich zum Üben. Seit August wird auf der Bühne der Mehrzweckhalle geprobt. Die Hauptarbeit allerdings erledigen die Schauspielerinnen und Schauspieler in vielen Stunden daheim «im stillen Kämmerlein».

Hauptdarsteller Reto Muggli zum Beispiel ist mit 437 Einsätzen gefordert, sein weibliches Pendant Petra Heim kommt auf 241. Beim Auswendiglernen helfen das Textbuch und die selber aufgenommene Tonversion.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler der TGN füllen ihre Rollen mit ausgeprägter Mimik und Körpersprache. Für Hauptdarstellerin Petra Heim, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert Theater macht, liegt der besondere Reiz in der Dynamik, die auf der Bühne entstehen kann.

Den Text könne sie problemlos abrufen, sagt sie. Spannend sei die Interpretation und das Zusammenspiel untereinander im Team. Sie sagt:

«Auf der Bühne gibt es durchaus Raum für Improvisation.»

Es gehöre zum Vergnügen des Publikums, zu werweissen, was im Textbuch steht und was nicht.