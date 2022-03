Kommentar Die Zeit des Jammerns über das Wisent-Projekt ist vorbei Rahel Bühler Drucken Teilen

Wer will nicht das grösste Säugetier Europas, dazu fast noch ausgerottet, in fast freier Wildbahn bestaunen? Nicole Nars-Zimmer

Nun soll das Wisent-Projekt zum Tourismusmagnet werden. Also doch. Geplant sind Führungen, Tafeln, Verpflegung. Das Vorhaben könnte in der Tat Besucher anziehen. Denn wer will nicht das grösste Säugetier Europas, dazu fast noch ausgerottet, in fast freier Wildbahn bestaunen?

Diverse Argumente sprechen für ein solch touristisches Angebot: Es ist gut fürs Thal, seine Vermarktung und den Tourismus. Gäste, die von weit her anreisen, könnten in den Restaurants essen und in den Unterkünften nächtigen. Zudem gibt es bereits ein Konzept gegen wildparkierende Autos.

Die Argumente gegen das Angebot: Die Touristen sorgen für Abfall, Verkehr und Dichtestress. Die Tiere für Schäden an Bäumen und Feldern.

Vielleicht ist das so. Aber die Zeit des Jammerns über das Wisent-Projekt ist nun endgültig vorbei. Das Bundesgericht hat das Vorhaben genehmigt. Da gibt es kein Zurück. Es ist immerhin die oberste gerichtliche Instanz der Schweiz.

Es wäre deshalb nun Zeit, aufeinander zuzugehen und die Wogen zu glätten. Denn eines dürfte sowohl den Befürwortern wie auch den Gegnern am meisten am Herzen liegen: das Wohl ihres Thals.