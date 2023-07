Aus Gäuer Sicht Das Ablaufdatum Pascal Froidevaux Drucken Teilen

Jedes Lebensmittel hat ein Ablaufdatum. Diese Daten lösen in unserem Kolumnisten unterschiedliche Gefühle aus. Bild: Christian Beutler/Keystone

Wir leben in einer kontrollierten, überwachten und regulierten Welt. Jedes Joghurt hat ein Ablaufdatum, jede Dose Pelati, die wir für unseren Sugo brauchen, ebenso. Sogar die Flasche Mineralwasser aus Rhäzüns hat diese sechs Ziffern, die durch zwei Punkte getrennt sind. Beim Bier steht oft nur ein Monat und ein Jahr.

Diese Daten lösen in mir die unterschiedlichsten Gefühle aus. Manchmal ist es Hoffnung, selten ergreift mich eine leise Angst, meist empfinde ich eine Vorfreude auf Zukünftiges. Vor gut zwei Wochen kaufte ich in einem kleinen Laden auf dem Land ein «Schoggistängeli». Ich fuhr nach einem Geschäftstermin nicht über die Autobahn zurück in meine Firma, sondern wählte den entschleunigenden Weg durch die wunderschöne Landschaft des Emmentals.

Auf der Verpackung stand «zu verbrauchen bis: 20.6.2024». Wieder löste das Datum einiges in mir aus; was wird sein in elf Monaten? Wird der Krieg in der Ukraine unerbittlich weitergehen oder hat der Wiederaufbau des Landes schon begonnen? Habe ich meine Ziele, die ich mir für das 2023 vorgenommen habe, erreicht? Wie gut geht es den Menschen in meinem direkten Umfeld, sind alle gesund? Wo stehe ich im Leben, sehe ich die Dinge noch gleich wie im Juli 2023 oder hat sich meine Haltung verändert, wurden meine Werte neu geordnet?

Wie immer erhalte ich keine Antworten auf meine Fragen an die Zukunft. Was vor uns liegt, bleibt ungewiss. Ich frage mich, was genau an einem Ablaufdatum emotional sein kann? Ist es das Konkrete, der präzise Tag, auf den hingewiesen wird? Das Datum, bis zu welchem der Genuss möglich ist und ab welchem vom «Verzehr» abgeraten wird?

Ich glaube, diese sechs Ziffern, durch zwei Punkte getrennt, machen die Zukunft spürbarer, fassbarer und realer. Ein Datum entspricht einem konkreten Tag, keiner Grauzone und keinem Kaffeesatz. Die Zukunft wird greifbar. 20. Juni 2024 – wir können das Wetter und die Temperatur erahnen, wissen, dass wir dann mindestens einen neuen Bundesrat haben werden und dass der Pfingststau am Gotthard schon wieder durch ist.

Auch wenn komplett belanglos, lässt uns das Datum innehalten und überlegen, wo wir stehen, und vielleicht auch, wo wir stehen möchten. So relativ wie die Zeit begegnen uns die Gedanken an die Zukunft und hinterlässt einen Funken der eigenen Vergänglichkeit. Mich umgibt es aber nicht mit Schwermut, sondern fast immer mit Vorfreude auf das, was uns erwartet.