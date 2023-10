Aus Gäuer Sicht Wenn dem Volk der Schuh drückt Kolumnist Beat Nützi fragt sich, wieso der Stromtarif in Wolfwil derart steigt, während er in anderen Gäuer Gemeinden vergleichsweise stabil bleibt. Beat Nützi Drucken Teilen

Wieso steigen in Wolfwil die Strompreise derart? Das fragt sich Kolumnist Beat Nützi. Bild: Keystone/Stefan Bohrer

Die Preiserhöhungen bei Lebensmitteln, Krankenkasse und Energie drücken auf die Stimmung in der Bevölkerung. Auch in unserer Region ruft die Entwicklung der Lebenshaltungskosten Besorgnis hervor. Teilweises Unverständnis ist zu spüren. In meiner Wohngemeinde Wolfwil war das vor allem der Fall, als die Stromtarife für nächstes Jahr bekannt wurden: eine Erhöhung von über 50 Prozent.

Der Energiepreis (ohne Netznutzung und weitere Abgaben) verdoppelt sich auf einen Schlag: Neu gibt es einen Einheitstarif von 16.90 Rappen pro Kilowattstunde, womit sich der bisherige Hochtarif von 8.50 Rappen pro Kilowattstunde um 98,8 Prozent und der Niedertarif von 7.60 Rappen pro Kilowattstunde sogar um 122,4 Prozent erhöhen. Die Folgen sind happig: So haben etwa die Verantwortlichen der Seniorenresidenz Wolfspark errechnet, dass bei ihnen die Stromkosten um etwa 60 Prozent steigen werden, von rund 10’000 auf gut 16’000 Franken pro Jahr.

Obschon in der Bevölkerung ein gewisses Verständnis für die derzeitigen Marktbedingungen und die damit zusammenhängende Volatilität der Preise vorhanden ist, hinterfragen viele Betroffene in Anbetracht massiver Gewinne der Stromkonzerne die Notwendigkeit derart horrende Preiserhöhungen.

Zum Beispiel: Weshalb sind die Tarife für grüne und blaue Energie bei der BKW, der unter anderem das an Wolfwil grenzende Kraftwerk Wynau gehört, günstiger als jene in Wolfwil? Diese Frage scheint berechtigt zu sein. Denn der Website der BKW ist zu entnehmen, dass dieses Unternehmen grüne Energie für 13.52 Rappen pro Kilowattstunde und blaue Energie für 11.02 Rappen pro Kilowattstunde berechnet, während es bei der Elektra Wolfwil einheitlich 16.90 Rappen pro Kilowattstunde sind. Und: Weshalb haben einige Gemeinden, darunter zum Beispiel Egerkingen und Neuendorf, ab 2024 viel günstigere Strompreise als Wolfwil?

Ausserdem fragt man sich in Wolfwil, ob es hier wie anderswo nicht möglich wäre, dass die Stromversorgerin die Tariferhöhung abfedern könnte, schliesslich kursiert in der Bevölkerung das Gerücht, die Elektra habe ein grosses Vermögen angehäuft.

Wie dem auch sei, nach den Herbstferien soll die Bevölkerung nun Gelegenheit erhalten, auf brennende Fragen Antworten zu erhalten. Denn die örtliche FDP sieht sich aufgrund der Besorgnis im Dorf veranlasst, eine öffentliche Veranstaltung zu organisieren, an der auch eine Vertretung der Elektra Wolfwil teilnehmen wird. So können alle betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner ihre Fragen direkt adressieren. Und der Elektra Wolfwil bietet sich Gelegenheit, ihren Tarifentscheid zu begründen und dafür um Verständnis zu werben.

Denn ein gutes Einvernehmen mit Gemeinde und Bevölkerung muss für sie oberste Priorität haben – auch mit Blick auf das gemeinsame Vorhaben zum Ausbau des Glasfasernetzes, für das Wolfwil und die Elektra mit dem Segen der Gemeindeversammlung eine Firma gründen und betreiben wollen. Das setzt Vertrauen durch Offenheit und Transparenz voraus.

Das Beispiel Wolfwil macht deutlich, dass die Energiewende als Beitrag zur Klimapolitik nicht gratis zu haben ist und deren Folgen eine gewisse soziale Sprengkraft beinhalten. Denn (zu) hohe Energiekosten, die ebenfalls durch unvorhergesehene geopolitische Ereignisse (wie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine) befeuert werden können, treiben auch Teuerung und Inflation an, was zu Kaufkraftverlust führt und die Volkswirtschaft grundsätzlich schädigt.

Die Politik ist gefordert. Auf allen Stufen. Auch in den Regionen und Gemeinden. Die Zeit des Wegschauens und Verdrängens ist vorbei. Wenn dem Volk der Schuh drückt, will es Antworten. Zumindest will es sich verstanden fühlen.