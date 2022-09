Kolumne: «Aus Gäuer Sicht» Mit Gasthäusern gegen den Identitätsverlust Unser Kolumnist plädiert dafür, wieder vermehrt in traditionelle Gasthäuser einzukehren. Dies wirke einem drohenden Identitätsverlust entgegen, glaubt er. Kuno Blaser Drucken Teilen

Das Unterdorf Oensingen könnte sich zur Ausgeh-Meile des Dorfes mausern, meint Kolumnist Kuno Blaser. Gasthäuser mit gutbürgerlicher Küche exisitieren bereits. zvg

Früher prägten prächtige Gasthäuser das Strassenbild im Gäu. Vielerorts erinnern nur noch kunstvolle Wirtshausschilder an deren Blütezeit. Oensingen beispielsweise erlitte ganz ohne Gasthäuser einen enormen Identitätsverlust. Dieser schreitet mit dem ungebremsten Bauboom ohnehin voran. Rund um das Bahnhofquartier entsteht gefühlt «Oensingen City West». Man kennt sich nicht mehr ... Deshalb bräuchten wir einen Gegenpol, um nicht in der drohenden Verstädterung zu versinken.

Das Unterdorf könnte ein solcher sein. Es gilt, diesen Ortsteil in seiner Ursprünglichkeit angemessen zu bewahren. Wenn in ferner Zukunft am Feierabend oder am Wochenende die Bewohner von «Oensingen City West» mal sagen: «Komm Schatz, wir gehen ein bisschen ins Unterdorf zum Amüsieren», wäre das Ziel erreicht. Dazu gehört ein bodenständiges kulinarisches Angebot in Gasthäusern, wie es das Rössli, das Pöstli und das Kreuz seit jeher bieten. Käme noch ein reiches kulturelles Angebot in einer verkehrsberuhigten Umgebung dazu, wären die Voraussetzungen zu vielen positiven und lebensfrohen Gefühlen gegeben: Geselligkeit in, um und hinter alten Mauern. Eine schöne Vorstellung.

Einen wichtigen Meilenstein setzte diesbezüglich 2019 die ausserordentliche Gemeindeversammlung. Diese setzte den Erhalt der alten Häuserzeile beim historischen «Kronenkeller» durch. Der Wangener Christian Riesen, der schon das Kino Onik Oensingen vor dem Untergang bewahrte und damit ein kulturelles Angebot in die Neuzeit rettete, ging jetzt noch einen weiteren Schritt in die gewünschte Richtung. Er übernahm mit seinem Team das «Hotel Chrütz» im Unterdorf. Das Hotel Kreuz darf damit unter den neuen Begebenheiten sein 150-jähriges Bestehen etwas zuversichtlicher angehen.

Nicht unerwähnt soll bleiben – weil es im Trubel rund um den Rückbau der Roggenstrasse etwas unterging –, dass ausserhalb des Dorfes, auf dem Oensinger Hausberg, der hiesigen Bürgergemeinde ein mehr als guter Wurf gelang: der Um- und Neubau des Bergrestaurants. Wie schön ist es doch, dass dort oben über den Ebenen des Gäus Geselligkeit und Gaumengenüsse weiterhin nicht zu kurz kommen. Ich jedenfalls empfand das aufgetischte «Roggenpfännli» im Gasthaus so lecker, dass ich selbst als Alter anerkennen musste: «So feine Schweinsmedaillons habe ich noch selten gekostet!»

Wer übrigens befürchtet hatte, dass das beliebte Bergrestaurant Zur Alp unter der Neueröffnung des Bergrestaurants Roggen leiden müsse, irrt. Die Oensinger verschieben gefühlsmässig die Gemeindegrenze gerne nach Osten, wenn sie an das «Älpli» denken. Abgesehen davon, dass die Alp ein schöner Flecken Erde ist, tragen die Rüegsegger-Buben im dortigen Gasthof seit Jahrzehnten mit ihrer Küche viel zum Erfolg im «Älpli» bei. Sie stehen dazu, dass ihr Haus ein Bergrestaurant ist, verzichten auf Schickimicki, aber nicht auf beste Qualität.

Mich wieder mal zufrieden nach Hause aufmachend, streckte ich noch schnell den Kopf in die Küche: «Buben», sagte ich, «ich gebe euch und der ganzen Mannschaft frei, ihr könnt zusammenpacken und heimgehen, es schmeckte hervorragend.» Ihr Lachen bezeugte, dass sie für ein solches Kompliment empfänglich sind.

Strecken wir unsere Köpfe also vermehrt anerkennend in Gasthäuser, die nicht nur Fast Food anbieten. Damit machen wir etwas gegen das «Beizensterben» und tragen zur Identitätswahrung einer Gemeinde wesentlich bei.