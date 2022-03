Kolumne – Aus Gäuer Sicht Eine Hochzeit im Krieg Kuno Blaser Drucken Teilen

Eine Aufnahme vom Rütlirapport 1940. zvg

Selbst in dieser lokalen Kolumne fällt es schwer, über diese traurigen Tage hinwegzusehen. Die beklemmenden Bilder einer schlichten Hochzeitsfeier unter freiem Himmel in Kiew gingen um die Welt. Der Bürgermeister überreichte der Braut eine Rose.

Meine Eltern heirateten 1941 mitten im Krieg. Hochzeitsfotos zeigen Rosen auf den Armen der Mutter. Rosen als Symbol der Hoffnung auf bessere Zeiten?

Zu Lebzeiten feierten meine Eltern jährlich ihren Hochzeitstag. Deshalb entgeht mir dieser selbst über 80 Jahre danach nie. Meine Enkel erfahren dabei Facetten aus der Familiengeschichte, die zugleich auch Schweizer und Dorfgeschichte Oensingens sind.

Alles keine Fake News. Fotoalben und Briefe, die meine Eltern während des Zweiten Weltkrieges zwischen Ravellenweg und Aktivdienst hin und her schrieben, liegen wohl aufbewahrt in einer Schachtel. Sie belegen, dass auch bei uns der Krieg vor der Türe stand und spürbare Auswirkungen auf den Alltag hatte. Im Ravellenwald Oensingen sei kein Ästchen Holz herumgelegen, so grosser Mangel an Brennholz plagte, erzählten die Eltern. Und heute? Man sehe dort mal vorbei, noch liegt das Schlagholz im Überfluss auf dem Boden.

Beim legendären Rütlirapport anno 1940 besammelte General Guisan, damalige Symbolfigur der Schweizer Wehrbereitschaft, seine Einheitskommandanten auf der «Rütli-Wiese» um sich. Er rief diesen und der Schweiz eindrücklich ins Bewusstsein, dass die ausgehobenen Gräben und Befestigungen nicht taugten, den mechanisierten Kräften der Nazis unter Hitler standzuhalten. Nur eine alternative Verteidigungsstrategie könne schlimmstenfalls diesen die Stirne bieten. Der Begriff «Reduit» war geboren und prägte während des Krieges das militärische Selbstverständnis der Schweiz.

Parallelen: Unter Präsident Selenski, Symbolfigur des ukrainischen Widerstandes, erwehrt sich die Ukraine der militärischen Übermacht der Russen nicht mit herkömmlichen Mitteln. Vielmehr bekämpft man mit Stosstrupps aus verschanzten Städten heraus die Eindringlinge.

Diese Kriegsführung ähnelt der Reduitstrategie. Nach dem Krieg oft belächelt, müsste Guisans damaliges Verteidigungskonzept neu in einem anderen Licht erscheinen, nämlich als Weg, eine Übermacht in Schach zu halten.

In der Praxis zeigte genannter Rütlirapport auch für meinen Vater Folgen: Ihm wurden 1940 anlässlich des Aktivdienstes buchstäblich Pickel und Schaufel aus der Hand gerissen, mit denen er unweit der Grenzen zu Deutschland Schützengräben auszuheben hatte.

Seine Einheit wurde in die Alpen verlegt. Die ausgehobenen Gräben blieben verwaist. Nach Fussmärschen durch das Mittelland bezog man das Reduit. Fotos von beschwerlichen Tagen in Arlesheim und danach auf der Kaiseregg haften im Album. Dazwischen zieren einige Hochzeitsfotos die Seiten. Gut, dass meine Enkel einen Grossvater haben. Er kann ihnen diese Zeit familienbezogen schildern.

Eine meiner Enkelinnen, Gymnasiastin mit langen 13 Schuljahren auf dem Buckel, vernahm wenig aus der Schweizer Geschichte der Kriegszeit. Bekannt ist ihr nur die himmeltraurige Tatsache, dass die Juden einen Stempel in die Pässe gedrückt erhielten. Wiederum gut, solches zu wissen, meine ich. Aber, dass ihr Begriffe wie «Rütlirapport» und «Reduit» Fremdwörter blieben, dass der Geschichtsunterricht es fertigbrachte, die Leistungen und Opfer einer ganzen Generation auszublenden, darüber schweigt des Grossvaters Höflichkeit.