An den Flugtagen starten und landen die gar nicht so kleinen Flieger im Moos in Balsthal auf einer extra eingerichteten Piste. Für die Sicherheit der Besucher und der ausgestellten Modelle sorgt ein Absperrgitter.

Zu sehen gibt es Segelflugzeuge, die aus eigener Kraft (Elektromotoren) starten, die per Windenstart oder auch mit einem Schleppflugzeug in die Luft gelangen. Wurfgleiter werden mit einer speziellen Starttechnik SAL (Side-Arm-Launch) in die Luft befördert.