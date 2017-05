In der Musical-Version wiederholt sich im «realen» Leben hinter den Kulissen diese Umerziehung aus und zur Liebe nicht minder handfest. Der Regisseur und Hauptdarsteller Fred hat nämlich seine Ex-Frau für die Hauptrolle engagiert, fördert aber gleichzeitig seine neue Geliebte. Diese ist jedoch die Freundin eines andern Schauspielers, der nach einem glücklosen Spielabend einen faulen Schuldschein mit Freds Namen unterzeichnet hat. Und so tauchen im turbulenten Geschehen hinter den Kulissen noch zwei veritable Gangster auf… Wie sich dies alles miteinander verknüpft und zum guten Schluss in Minne und Liebe wieder auflöst, macht einen der Reize dieses meisterlichen Unterhaltungsstückes aus.

Hervorragend besetzt

Das Musical bietet grossartige Rollen. Die beiden Gunmen (Philipp Müller und Jonathan Sollberger) beispielsweise sind zwei Knallchargen, deren Wirkung umwerfend ist: «Schlag nach bei Shakespeare», gesungen, getanzt und in Egerkingen auch noch kurz gerappt, ist einer der Höhepunkte des Abends. Aber auch die andern Hauptrollen sind hervorragend besetzt und werden mit offensichtlichem Vergnügen gespielt. Mit dem Hasslied «I Hate Men» setzt Stephanie Bühlmann einen besonders starken Akzent, während Bariton Patrick Oetterli im ironisch gefärbten Titelsong vergebens «Kiss me Kate» fleht. Die beiden überzeugen mit darstellerischem Geschick und angenehmen Stimmen ebenso wie das zweite Paar, das mit Astrid Pfarrer und Andreas Jäggi besetzt ist. Alles in allem: ein Abend auf hohem Niveau.