Kestenholz Kestenholz budgetiert fürs kommende Jahr ein Plus von knapp einer halben Million Franken Das prognostizierte Plus der Gemeinde Kestenholz beträgt 489’685 Franken. Mehrausgaben gibt es vor allem für den öffentlichen Verkehr. Im Fokus stand auch der Bau einer neuer Kadaversammelstelle.

Kreiselschmuck Kestenholz, Kreisel Eingangs Dorf Hanspeter Baertschi / SZ

Im Gegensatz zu einigen anderen Gemeinden im Thal und im Gäu, budgetiert Kestenholz fürs 2022 ein Plus. Und zwar eines von 489’685 Franken. Es wurde an der Gemeindeversammlung den lediglich zwölf anwesenden Stimmberechtigten vorgestellt.

Auf den ersten Blick sehe das Budget sehr positiv aus, ist den Erläuterungen zum Budget zu entnehmen. Aber das positive Resultat sei nur zustande gekommen, weil man 700 000 Franken aus der Aufwertungsreserve genommen habe. Das operative Ergebnis sähe ein Minus von 200 0000 Franken vor. Besagte Reserve stammt von der Auslagerung der Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung, die die Gemeinde 2010 bildete. Wegen der nach wie vor unbekannten Auswirkungen der Coronapandemie hat der Gemeinderat zudem beschlossen, diese Reserve in den nächsten fünf Jahren zu verwenden.

Positiv aufs Budget 2022 wirken sich auch grössere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen sowie Mehreinnahmen beim Finanz- und Lastenausgleich aus. Die grössten Ausgabeposten des Budgets sind im Verkehr und dem Umweltschutz und Raumordnung auszumachen. Beim Verkehr wird die Gemeinde 49'830 Franken mehr ausgeben. Fast 28'000 Franken ist für den öffentlichen Verkehr vorgesehen. Gemeindepräsident Arno Bürgi erklärt: «Die Verbindung, die von Oensingen kommt, fährt nicht mehr nach Olten, sondern nach Aarburg-Oftringen. Zudem verkehrt sie neu von morgens bis abends im Halbstundentakt.» Deshalb die Mehrkosten.

Der Steuerfuss bleibt hingegen sowohl für juristische, wie auch für natürliche Personen bei 117 Prozent. Die Stimmberechtigten nahmen das Budget und der Steuerfuss ohne Gegenstimme an, wie Gemeindepräsident berichtet.

Die Kadaverstelle braucht einen neuen Standort

Zweites grosses Traktandum war der Bau einer neuen Kadaversammelstelle: Für den jetzigen Standort der Sammelstelle an der Oensingerstrasse muss eine neue Lösung gefunden werden. Denn der Baurechtsvertrag läuft im August 2022 aus. Die neue Sammelstelle soll neben dem Entsorgungsplatz beim Gebäude der Feuerwehr beziehungsweise des Werkhofs in der Industriezone aufgestellt werden. Die Parba Parzellierungs AG stellt für die Kadaversammelstelle einen Teil des Grundstücks im Baurecht zur Verfügung. Die Bruttokosten für den Neubau betragen 150’000. An den Investitionskosten sollen sich die angeschlossenen Gemeinden, Fulenbach, Härkingen, Neuendorf, Wolfwil und Niederbuchsiten, anteilsmässig nach Einwohnerzahl beteiligen. Auch dieses Traktandum nahmen die Stimmberechtigten einstimmig an. Die Versammlung war nach 45 Minuten zu Ende.