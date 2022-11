Kestenholz Grosses Finale am Festival St.Peter at Sunset: Eros Ramazzotti bringt all seine Hits und viel Italianità mit Eros Ramazzotti wird am Abend des 9. Juli 2023 im solothurnischen Kestenholz aufspielen und die Open-Air-Bühne am Festival St.Peter at Sunset mit seiner nasalen Stimme als Headliner verzaubern. Der Vorverkauf für das Konzert startet am 30. November um 10 Uhr.

Eros Ramazzotti macht den Abschluss beim Festival St.Peter at Sunset. zvg

Am Festival St.Peter at Sunset in Kestenholz selbst kann man Eros Ramazzoti im kommenden Sommer live erleben – als Headliner des letzten Festivalabends am 9. Juli. Für Festivalchef Roland Suter war die Zusage Ramazzottis «eine Riesensache». Er sei schon länger an einer Verpflichtung des italienischen Superstars interessiert gewesen.

«Umso schöner, dass es nun geklappt hat.»

Mit weltweit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern und zwei Milliarden Streams gehört der gebürtige Römer Eros Ramazzotti zu den erfolgreichsten italienischen Künstlern. Mitte September dieses Jahres, vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum, hat der italienische Superstar sein neues Album «Battito Infinito» veröffentlicht.

Seit Herbst ist er mit seinen neuen Liedern und den alten Welthits auf Tour. Er wolle mit der Welttournee schlicht und einfach seine Karriere feiern, lässt Ramazzotti in einer Medienmitteilung des Festivals St.Peter at Sunset verlauten.

Eros Ramazotti. Maki Galimberti/Universal

Ramazzotti werde bestimmt jede Menge Italianità verströmen und die Herzen seiner Fans zum Schmelzen bringen, sagt Sutter. Der italienische Sänger, der mit vielen internationalen Künstlern zusammengearbeitet hat, werde Songs aus seinem neuen Album spielen, ganz bestimmt aber auch seine grossen Hits wie «Adesso tu», «Una storia importante» oder «Più bella cosa», gewidmet seiner späteren Ehefrau Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti und Co-Moderatorin Michelle Hunziker unterhalten sich am Samstagabend, 23. Januar 2010, während der Sendung "Wetten dass..?" in Friedrichshafen. Keystone

Ein Lied für den Frieden

1981 erhielt Ramazzoti seinen ersten Plattenvertrag, schaffte 1984 am Musikfestival von San Remo den Durchbruch und stieg ein Jahr später mit seinem Début gleich in die Top Ten sowohl der italienischen als auch der schweizerischen Charts ein. Es war der Beginn einer Weltkarriere, die darin gipfelte, dass Ramazzotti 1990 vor ausverkauftem Haus in der Radio City Hall in New York gastierte.

Im selben Jahr präsentierte er sein fünftes Album «In ogni senso», unter anderem mit der Hit-Ballade «Se bastasse una canzone». Der Wunsch in der Songzeile «Wenn ein grosses Lied genügen würde, um von Frieden zu sprechen, könnte man ihm einen Namen geben ...» sei (leider) aktueller denn je, so das Festival St.Peter at Sunset.

Eros Ramazzotti in Kestenholz. zvg

Line-up fast komplett

Bereits vor der Verpflichtung von Eros Ramazzotti standen die Headliner OneRepublic, Andrea Berg und Patent Ochsner fest. Ausstehend ist nur noch der Headliner für den Freitag. Für sämtliche Abende läuft der Vorverkauf bereits.