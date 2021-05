Kestenholz

In Oberbuchsiten und Neuendorf ist am Montagabend die Anmeldefrist für das Gemeindepräsidium abgelaufen. Damit ist klar: Am 13. Juni gibt es in beiden Gemeinden keine Kampfwahlen. Wie bereits vergangene Woche angekündigt, stellt sich in Oberbuchsiten der bisherige Vizegemeindepräsident Jonas Motschi von der Wahlplattform #mybuchste zur Verfügung. In Neuendorf hat sich Hans Peter Egli von der FDP gemeldet. Er wurde am 25. April neu in den Gemeinderat gewählt. Obwohl in beiden Orten niemand sonst als Gemeindepräsident wählbar ist, gibt es in beiden Orten einen Urnengang am 13. Juni. (rab)