Wer will, kann das Portemonnaie beim nächsten Besuch eines Konzertabends von St. Peter at Sunset in Kestenholz zuhause lassen, das schreibt chilimedia in einer Medienmitteilung. Neu setzen die Veranstalter auf das Cashless-System von Ticketcorner, das bereits an vielen Festivals in der Schweiz zum Einsatz kommt. Statt mit Bargeld bezahlen die Besucherinnen und Besucher ihr Essen und ihre Getränke an den Ständen mit der Cashless-Karte, die sie beim Kauf von Tickets per Post gleich mitgeschickt erhalten. Wer sich bereits Tickets gesichert hat, dem werden die Karten im Frühling mit allen Informationen nachgesendet.

Vor Ort am Festival wird es sogenannte Cash-Points geben. An diesen können Besucherinnen und Besucher die Cashless-Karte mit Bargeld aufladen – und sich das Restguthaben wieder zurückerstatten lassen. Die Veranstalter empfehlen jedoch eine komfortablere und zugleich sicherere Variante des Systems: Den Download der Cashless-App mit Registrierung. Damit lässt sich überall und jederzeit Guthaben auf die Karte laden, man hat die Transaktionen stets im Überblick – und ist erst noch vor Verlust und Diebstahl geschützt.

Beim letzten Festival gabs beim Konzert von Zucchero teils lange Wartezeiten bei den Bars und Essensständen. «Das war sehr ärgerlich, zumal es ansonsten ein perfekter Konzert-Abend gewesen ist», sagt OK-Chef Roland Suter. Damit sich dieses Szenario nicht wiederholt, wird das Lounge- und Bar-Angebot dieses Jahr verdreifacht sowie der Catering-Bereich vergrössert. Und eben: Das Cashless-Payment-System eingeführt.

Folgendes Programm hält das Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz dieses Jahr für seine Besucherinnen und Besucher bereit:

Mittwoch, 3. Juli 2019, An Evening with Mark Knopfler and Band;

Donnerstag, 4. Juli 2019, Schlagerabend mit voXXclub, Nik P, Maite Kelly, Howard Carpendale;

Freitag, 5. Juli 2019, Adel Tawil, The Gardener & The Tree;

Samstag, 6. Juli 2019, Tom Odell, James Morrison;

Sonntag, 7. Juli 2019, Veronica Fusaro, Foreigner & the IP Orchestra.

Weitere Informationen: www.sunsetevents.ch. (mgt)

Impressionen vom letztjährigen Festival: