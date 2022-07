Kein Halt Wegen Bauarbeiten fällt der Intercity in Oensingen aus – und das gleich drei Wochen lang Einmal mehr muss das Thal-Gäu auf seinen IC-Anschluss verzichten: Weil die SBB die Strecke zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare auf Vordermann bringen, werden die Züge der IC5-Linie über die Bahn-2000-Strecke umgeleitet und halten nicht in Oensingen.

Wegen Unterhaltsarbeiten hält der Intercity drei Wochen lang nicht in Oensingen. Bruno Kissling

Wieder kein IC-Halt in Oensingen, und das gleich durchgehend für drei Wochen: Wegen Unterhaltsarbeiten ist die Strecke zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare von Montag, 25. Juli, bis Samstag, 13. August, nur eingleisig befahrbar. Gleichzeitig nutzen die SBB die Gleissperre für Arbeiten an der Fahrleitung zwischen Oensingen und Wangen an der Aare, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Im Fernverkehr werden deshalb die Züge der Linie IC5 Zürich HB–Olten–Solothurn–Biel/Bienne–Lausanne via Bahn-2000-Strecke umgeleitet und halten nicht in Oensingen. Während der Hauptverkehrszeiten fahren gemäss SBB Zusatzzüge zwischen Olten und Oensingen und zusätzliche Busse zwischen Oensingen und Balsthal.

Im S-Bahnverkehr kommt es zu folgenden Einschränkungen: Die S20 Olten–Solothurn–Biel/Bienne verkehrt in beiden Fahrtrichtungen ohne Halt in Niederbipp.

Die S20 Olten–Solothurn / Langendorf / Lommiswil / Oberdorf und umgekehrt hält nicht in Deitingen und Luterbach-Attisholz.

Die S20 Solothurn–Biel/Bienne und umgekehrt verkehrt ab und bis Luterbach-Attisholz.

Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Oensingen und Luterbach-Attisholz.

«Schwingungen, Schienendruck und Gewicht der Züge nützen die Bahninfrastruktur laufend ab», schreiben die SBB in ihrer Mitteilung. Damit die Personen- und Güterzüge auch in Zukunft sicher und pünktlich unterwegs sein könnten, müsse die Infrastruktur laufend unterhalten werden.

Regelmässige Verspätungen und Zugausfälle in Oensingen

Es ist schon das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass der IC-Halt in Oensingen wegen Bauarbeiten ausgelassen wird. Bereits bis am 8. Mai hielt der Intercity an sechs Wochenenden nicht in Oensingen.

Verspätungen und Zugausfälle in Oensingen sind mittlerweile ein Politikum: Es gab einen Vorstoss im Solothurner Kantonsrat und auch der Regierungsrat hatte sich bereits dazu geäussert. Man wolle die Situation gemeinsam mit den Gemeinden und den SBB analysieren und verbessern. (bey)