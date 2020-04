Kein Einspracherecht zu Umfahrung? Verein Läbigi Klus kritisiert die Regierung und geht vor Gericht

Das positive Echo überwog, als der Regierungsrat Ende März den Beschluss zu den Einsprachen gegen die Umfahrung Klus veröffentlichte. Der Kanton gab grünes Licht für das 65-Millionen-Projekt. Und er kündigte an, noch in diesem Jahr solle der Kantonsrat über den Verpflichtungskredit befinden.

Wenige Wochen später melden sich die Gegner der Umfahrungsstrasse zurück. Seit über 15 Jahren kämpft der Verein Läbigi Klus gegen die Umfahrung, die über Brücken und durch Tunnels führen soll.

Selbstredend zählte die Bürgerinitiative zu den Einsprechern, welche der Regierungsrat in die Schranken wies. Wie Läbigi Klus am Dienstag in einer Medienmitteilung schrieb, sprach der Kanton dem Verein die Einsprachelegitimation ab. «Begründet wird dieser fragwürdige Entscheid damit, dass die Vereinsstatuten nicht auf der Vereinswebsite abrufbar seien», schreibt Läbigi Klus. Der Verein hält mit Kritik gegenüber der Kantonsregierung nicht zurück: «Es ist geradezu absurd, dass die kantonale Verwaltung während 28 Monaten nicht in der Lage war, zu eruieren, ob der 2004 gegründete Verein über rechtmässige Vereinsstatuten verfügt.»

Die Bürgerinitiative hatte im November 2017 Einsprache gegen das Projekt erhoben. Zweieinhalb Jahre später folgte der Entscheid des Regierungsrats. «Wir wehren uns gegen diesen zweifelhaften Versuch des Regierungsrats, die Bürgerinitiative aus dem juristischen Verfahren auszuschliessen», lässt sich Fabian Müller, Präsident von Läbigi Klus zitieren.