Es gebe zwar Stellen, bei denen man ausweichen müsse, um nicht auf Grund zu laufen. Doch dies sei kein Problem: «Wir kennen hier jeden Stein in der Aare.» Tatsächlich liegt der Pegel der Aare in Murgenthal aktuell nur auf 398.37 Metern über Meer (Stand: 17. Oktober) und damit 22 Zentimeter tiefer als der Durchschnitt der Oktobermittelwerte der Jahre 2014 bis 2017. Trotzdem gab es in den vergangenen Jahren mehrmals noch tiefere Wasserstände. So befand sich die Oberfläche der Aare am 27. November 2011 lediglich auf 398.18 Metern, also noch einmal 19 Zentimeter tiefer als aktuell. Da es in der zweiten Hälfte der nächsten Woche Niederschläge geben dürfte, ist davon auszugehen, dass der Pegel bis dahin zwar noch weiter sinken, diesen tiefen Wert aber vorerst nicht erreichen wird.

Beschränkte Stromproduktion

Dass der Abfluss der Aare mit 115 m3/s momentan ziemlich schwach ist, merkt auch der Energiekonzern Alpiq, welcher das Kraftwerk Ruppoldingen betreibt. «Derzeit produziert das Werk nur knapp 30 Prozent der maximal möglichen Leistung», sagt Guido Lichtensteiger, Mediensprecher bei Alpiq. Die aktuelle Niedrigwasserperiode nutze man jedoch für eine Turbinenrevision. Die noch verfügbare Turbine könne nun der gesamte aktuelle Aareabfluss verlustlos nutzen. Spezielle Massnahmen müssten daher nicht ergriffen werden.