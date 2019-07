In Zukunft will man das bestehende und bekannte «Chilbigesicht» bewahren, aber auch das eine oder andere neu ausprobieren. Auch dieses Jahr haben die Vereine zahlreiche Attraktionen und Spezialitäten vorbereitet. Die Chilbibesucher können wie gewohnt ihr Glück bei der reichhaltigen Tombola oder anderen Glücksspielen versuchen und Preise gewinnen. Den Jungen und jung Gebliebenen werden diverse Attraktionen wie Autoscooter, Karussellfahrten auf dem ganzen Chilbiareal angeboten. Auch eine Jugenddisco sorgt am Freitag und Samstag von 18 bis 22 Uhr für gute Stimmung.

Von Dudelsackklängen bis hin zu Partyknallern

In der Lounge wird am Freitag und Samstag Thom, der Dudelsackspieler, seine «Bagpipes-Music» auf eine andere Art zum Besten geben. Wie vergangenes Jahr wird am Samstag, ab 21 Uhr, «ÄDU LIVE» in der Bierschwemme für Stimmung sorgen. Eine spezielle Atmosphäre wird aber auch in der Bar anzutreffen sein. Erfrischende Drinks und kühles Bier in ausgelassener Umgebung runden das Wochenende ab. Vom aktuellsten Chart-Hit über Evergreens und Partyknallern bis zum kultigen 90er-Discohit gibt es alles zu hören. Am Samstag und Sonntag bieten ausserdem verschiedene Marktfahrer ihre Waren zum Kauf an und sorgen für Marktstimmung im Kern von Niederbuchsiten. Noch vor dem eigentlichen Chilbistart am Sonntagmorgen findet der zweite Chilbi-Gottesdienst statt. Alle sind um 10 Uhr in der Kaffeestube herzlich dazu eingeladen. Anschliessend startet der Koffermarkt in der Aula. Die Dorfvereine von Niederbuchsiten sind auf jeden Fall bereit und freuen sich auf eine unvergessliche Dorfchilbi. Die Strasse bleibt wiederum während des ganzen Chilbibetriebs gesperrt. Die Signalisation ist zu beachten. (mgt/otr)