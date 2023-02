Industrie Balsthal Widerstand gegen neue Fabrik des Fleischverarbeiters Centravo in Balsthal Die Fleischverarbeiterin Centravo möchte in Balsthal eine neue Fabrik bauen. Doch dagegen wehrt sich nun das Komitee «Nein zum Centravo Neubau im Moos». Die Diskussionen drehen sich um mögliche Geruchsemissionen.

Tele M1

Centravo ist ein Fleischverwertungsunternehmen, welches nun auch in Balsthal Fuss fassen will. In der Industriezone von Balsthal soll künftig eine neue Fabrik stehen. Bei der Fleischverarbeitung entstehen zwar Gerüche, diese werden aber gefiltert. Ausserdem werden durch verschiedene Abdichtungen bei der Anlieferung die Gerüche eingedämmt, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation.

Dagegen wehrt sich das Komitee «Nein zum Centravo Neubau im Moos». Die Geruchsemissionen würden von der Centravo runtergespielt, das sei nicht tragbar, sagt Hans Heutschi gegenüber TeleM1. Zusammen mit Gleichgesinnten hat er eine Petition gegen den Bau der Fabrik eingereicht.

Der Gemeindepräsident von Balsthal Freddy Kreuchi versucht den Dialog mit den Beschwerdeführern zu suchen. Laut ihm sei aber der Gemeinderat nicht in der Lage, falls das Projekt rechtmässig sei, dieses einfach zu verhindern. Denn das Grundstück gehöre nicht der Gemeinde. Der Bauherr ist Centravo und dieser sieht die Probleme des Komitees nicht gleich.

Ob es bei der Petition bleibt oder ob die Einsprache bis vor Gericht geht, muss sich zeigen. Die Beschwerdeführer wären Stand heute jedenfalls dazu bereit.