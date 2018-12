Eine Einkaufsmöglichkeit mehr gibt es ab sofort im Welschenrohrer Dorfzentrum: Im Untergeschoss des Café Colette eröffnete Esther Stebler-Haefely aus Balsthal neulich ihren Laden mit allerlei Geschenk- und Dekoartikel. «Nach drei Jahren Pause gehts endlich wieder weiter mit Rosalie», vermeldete Stebler freudig auf ihrer Website. Vor einigen Wochen habe sie die charmante Colette des Cafés kennen gelernt, heisst es dort weiter. Colette habe ihr am gleichen Abend angeboten, mit dem Laden bei Ihr im Soussol einzuziehen.

Gesagt, getan. Und die Zusammenarbeit mit Colette Rieder zahlt sich offenbar aus. Die beiden Frauen errichteten einen gefälligen Raum als Boutique für Homedeko, Geschenkartikel und Postkarten.

Der neue Laden ist für Kunden durch den Tea-Room erreichbar und übernimmt auch die Öffnungszeiten. «Wir zwei Frauen mit unternehmerischem Blut und tollen Ideen ziehen gemeinsam in die gleiche Richtung», betont Ester Stebler-Haefely. So können sie gegenseitig von den vorhandenen Ressourcen profitieren. «Mich reizt die Kombination von Dekoladen und Café», sagt die Balsthalerin.

Beim Angebot achte sie darauf, dass es witzige Sachen seien, die man nicht schon überall erhält: «Ich kaufe vor allem in Italien und Frankreich ein. Die Artikel müssen einfach bezahlbar sein. Zudem kaufe ich natürlich nur in kleinen Mengen ein, anders geht es nicht in der Schweiz», so Stebler-Haefely, die ihren Ursprung im Marketingbereich hat.

Früher in Matzendorf

Die Balsthalerin hatte ihr Geschäft bereits 2008 gegründet, ursprünglich als Online-Versand. Schliesslich eröffnete sie darauf den ersten Laden in Matzendorf, wo sie auch viele Kunden aus Welschenrohr bediente. «Da hatte ich mich auf Gartengestaltung spezialisiert, Eisen-Dekos», so Stebler-Haefely.

Später übergab sie aus persönlichen Gründen den Laden neuen Betreibern. Es handelt sich hierbei übringens um das Geschäft «Einzigartig», das bis heute in der Industrie Matzendorf existiert. Viele Leute im Thal wissen zudem: Die tatkräftige Frau hatte einst sogar ein Geschäft für Berufsbekleidung eröffnet, das bis zum heutigen Tag unter der Leitung ihres Bruders besteht. «Es ist schon toll, wenn ich sehe, dass alle Geschäfte, die ich gründete, bis heute laufen», sagt Stebler-Haefely stolz.

Nach drei Jahren ist die Unternehmerin also mit einem neuen Laden in Welschenrohr zurück. Man kann schon auf weitere Ideen ihrerseits gespannt sein.

Öffnungszeiten Rosalies Garten in Welschenrohr: Dienstag – Freitag: 8 – 11 und 14 – 19 Uhr; Samstag, 8 – 12 Uhr; weitere Infos auf www.rosaliesgarten.ch