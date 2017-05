Heuten Montag, 29. Mai, lief in den Gemeinden Balsthal, Herbetswil, Holderbank, Laupersdorf, Mümliswil, Egerkingen, Härkingen, Kestenholz, Oberbuchsiten und Wolfwil die Anmeldefrist für die Gemeindepräsidentenwahlen vom 2. Juli aus. In Neuendorf geschah dies am 15. Mai. Dabei kam es zu keinen Überraschungen, wie eine Nachfrage bei den Gemeinden zeigte.