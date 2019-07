So bekommt auch Stiegers Lernort keine finanzielle Unterstützung. Die Schule wird durch Elternbeiträge und Gönner finanziert. Und einen ordentlichen Batzen zahlt Stieger aus dem eigenen Sack. So etwa den Umbau des Gebäudes an der Oensinger Schlossstrasse. Denn bevor Kinder dort zur Schule dürfen, müssen einige bauliche Anpassungen vorgenommen werden, damit die Brandschutzmassnahmen auf dem neusten Stand ist. «Uns geht es nicht darum, Geld zu verdienen», sagt Stieger. Das würden sie mit dieser Privatschule sowieso nicht. «Wir nehmen uns als Familie mit diesem Projekt das Recht heraus, unsere Kinder so zu unterrichten, wie wir es für richtig halten.» Und vielleicht gebe es auch einige Gleichgesinnte, die über das Angebot froh wären. Gleichzeitig betont sie: «Wir wollen kein Auffangbecken für Kinder werden, die in der Regelschule keinen Platz finden. Wir wollen gleichgesinnten Eltern die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wie ihr Kind lernt.»

10 Privatschulen gibt es momentan im Kanton Solothurn. Das sind etwa die Swiss International School in Schönenwerd oder die Rudolf Steiner-Schule in Solothurn. Auf Ende Schuljahr hat die «International School Solothurn» wegen zu tiefen Schülerzahlen ihre Tore geschlossen. Der Lernort Oensingen ist der jüngste Zuwachs in diesem Kreis.

Das Kind bestimmt, wann es was lernt

«Freies Lernen» nennt sich der Ansatz, den Stieger an ihrer Schule verfolgen will. Die Idee dahinter: Jedes Kind erkundet von Geburt an neugierig die Welt. Es lernt aus eigenem Antrieb jeden Tag Neues dazu. Das will sie fördern. Und zwar indem sie dem Kind die Freiheit lässt, selber zu entscheiden, wann es was lernt. Ohne Hausaufgaben, ohne Prüfungen, ohne Noten. Die Freude am Lernen steht im Mittelpunkt. Auch die Einteilung der Kinder nach Altersgruppen fällt weg. Sämtliche Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klassen sind in einer Klasse. Damit will die Privatschule der Tatsache Rechnung tragen, dass Kinder, auch wenn gleich alt, in der Entwicklung oft unterschiedlich weit sind. So würden in der Regelschule Kinder ab der ersten Klasse lesen lernen, sagt Stieger: «Dabei beginnen manche schon früher damit, andere wiederum haben in dem Alter noch grosse Mühe.» Deshalb ei es sinnvoller, das Kind würde selber bestimmen, wann es was lerne. Wobei das Kind nicht gänzlich frei ist. Denn auch die Privatschule ist an die Lernziele des Lehrplans 21 gebunden.

Zum Auftakt 2020 will die Schule mit vier bis acht Kindern starten. Das ist auch eine der Auflagen, damit Stiegers Projekt überhaupt bewilligt wurde. Sie hat schon Zukunftspläne. Mehr Schüler, irgendwann vielleicht sogar den Betrieb einer Oberstufe. Denn sie ist überzeugt: «Viele Eltern haben das Bedürfnis, dass ihr Kind auf diese Weise betreut wird. Das spüre ich.» Es brauche einfach Vertrauen – in die Schule und in das eigene Kind.

Und das sagt der Kanton zum Thema Privatschulen: