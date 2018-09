Eigentlich muss man ihn gar nicht vorstellen: Seit fünf Jahrzehnten füllt er Konzertsäle im deutschsprachigen Raum – und hat dabei keinen Funken Leidenschaft eingebüsst. Die über 50 Mio. verkauften Tonträger, 17 Top-Ten-Alben und etliche Auszeichnungen der Musikbranche sprechen für sich. «Hello Again» ist auch noch 34 Jahre nach der Veröffentlichung ein Ohrwurm.

Spätestens jetzt ist allen klar: Die Rede ist von Howard Carpendale. Man kann den Schlagersänger und Komponisten jedoch unmöglich auf seinen grössten Hit reduzieren. In einer Branche, die dem schnellen Trend huldigt, ist der 72-jährige Deutsch-Südafrikaner neugierig und sich selbst treu geblieben, seine Emotionen sind nie gespielt. Er bringt die Leute zum Lachen, Tanzen, Weinen, Nachdenken. Am 4. Juli 2018 wird der Entertainer das Publikum in Kestenholz am Schlagerabend des Festivals St. Peter at Sunset begeistern.

Ebenfalls am Schlagerabend dabei sein wird Nik P., der auch zu den ganz grossen Namen des Genres zählt. 2007 hat er den zig-fach ausgezeichneten Mega-Hit «Ein Stern der deinen Namen trägt» veröffentlicht. Der gebürtige Kärntner gehört zu den erfolgreichsten österreichischen Interpreten und weiss das Publikum auch live zu begeistern.

Ein weiterer Act des Schlagerabends ist Maite Kelly, die als Kind einer Künstlerfamilie schon früh lernte, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Erst als Strassenmusikerin, danach als Mitglied der europaweit erfolgreichen Kelly Family, entwickelte sie von Kindesbeinen an eine intensive Verbundenheit zu ihrem Publikum.

Inzwischen ist Maite Kelly 38-jährig, um zahlreiche Erfahrungen reicher und solo als Schlagersängerin unterwegs. Dass sie die Menschen mit ihrer Musik noch immer zu berühren vermag, daran besteht kein Zweifel.

XXclub

Noch nicht ganz so viel Bühnenerfahrung haben die Jungs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von XXclub. Die Songs der fünf Volksmusiker sind wild, lässig, cool und fetzig. Das Publikum kann sich freuen auf einen unkonventionellen, energiegeladenen Auftritt.

Ich bin sehr glücklich, den Schlagerfans in Kestenholz ein solches Menü auftischen zu können», sagt Festivalmacher Roland Suter. Der Vorverkauf für den Schlagerabend läuft bereits. Tickets gibt es bei Ticketcorner. (mgt)

Weitere Infos: www.sunsetevents.ch