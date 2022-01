«Safetest AG» Qualitätsmängel bei den Abstrichen: Darum liess der Kanton Solothurn ein privates Testcenter schliessen

In Solothurn und in Olten liess der Kanton private Testzentren schliessen. In Solothurn, weil die Qualität der Abstriche ungenügend war. In Olten, weil gar keine Bewilligung beantragt worden war.