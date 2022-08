Holderbank/Langenbruck Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und prallt in entgegenkommendes Auto – drei Personen verletzt Zwischen Langenbruck und Holderbank sind am Mittwochmorgen ein Motorrad und ein Auto seitlich-frontal ineinandergeprallt. Der Motorradfahrer, seine Mitfahrerin und der Autolenker verletzt. Der Abschnitt der Hauptstrasse war während rund zwei Stunden gesperrt.

Bild von der Unfallstelle. pks

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, fuhr ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen um 7.45 Uhr von Langenbruck her auf der Hauptstrasse in Richtung Holderbank. Nachdem er zwei vor ihm fahrende Motorräder überholt hatte, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich-frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Motorradfahrer zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Seine Mitfahrerin und der Autolenker wurden leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurden die Verletzten durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Wegen des Unfalls musste die Hauptstrasse zwischen Langenbruck und Holderbank während rund zwei Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Unfallursache wird abgeklärt.

Gemäss Mitteilung standen Patrouillen der Polizeikorps Solothurn und Basel-Landschaft, zwei Ambulanzbesatzungen, ein Notarzt, ein Abschleppunternehmen und das Kreisbauamt 2 für die Fahrbahnreinigung im Einsatz.