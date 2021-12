Holderbank Holderbanks Budget sieht ein Minus vor – für Diskussionen sorgte aber ein Reglement Die Stimmberechtigten von Holderbank diskutierten auch an der diesjährigen Gemeindeversammlung gerne: Zu reden gaben die Steuern und die Änderungen des Allmendreglements.

In Holderbanks Budget dürfte es 2022 ein Minus von 23'007 Franken geben. Bruno Kissling

Es dürfte heuer eine der längsten Gemeindeversammlungen im Thal-Gäu gewesen sein: Jene in Holderbank dauerte zwei Stunden und 15 Minuten. Anwesend waren 36 Stimmberechtigte. Auf den ersten Blick stand nichts Aussergewöhnliches auf der Traktandenliste: Sanierung des Juchwegs, Budget, Steuern, ein Reglement.

Doch Holderbank ist bekannt für lange Gemeindeversammlungen – und Diskussionen. Die diesjährige Budgetversammlung bildet keine Ausnahme.

Als erstes diskussionsfreudiges Thema erwies sich die Sanierung des Juchwegs: Geplant war, die Strasse für 370'000 Franken zu sanieren, weil sie in die Jahre gekommen ist. Dass der Weg saniert werden müsse, sei ausser Frage gestanden, sagt Gemeindepräsident Pascal Berger. Aber der Betrag basiert auf einer Schätzung.

«Wir konnten noch nicht sagen, was die Sanierung im Detail umfassen würde.»

Die Voten aus der Bevölkerung seien klar gewesen: Wenn man schon einen so hohen Betrag spreche, dann wolle man auch wissen, was man dafür bekomme. Deshalb hat der Souverän die Sanierung abgelehnt. Der Gemeinderat verfasse nun ein Vorprojekt und bringe es erneut zur Abstimmung, so Berger. «Es kann sein, dass der Betrag dann höher oder tiefer ausfällt. Aber dann haben wir immerhin die Details.»

Zu weiteren Diskussionen führte der Steuerfuss: 2020 resultierte ein hoher Ertragsüberschuss. Deshalb stellte jemand aus der Versammlung den Antrag, die Steuern von 140 auf 135 Prozent zu kürzen. Dieser sei dann hin und her diskutiert worden. Die Mehrheit war bei der Schlussabstimmung dagegen: Holderbanks Steuerfuss bleibt bei 140 Prozent.

Das Budget fürs 2022 prognostiziert einen kleinen Aufwandüberschuss von 23'007 Franken. Die grössten Ausgabeposten sind laut dem Gemeindepräsidenten die Bereiche Bildung – die Kreisschule Thal startet im Sommer eine neue Klasse – und die soziale Sicherheit.

Total möchte die Gemeinde im 2022 2,49 Millionen Franken investieren. Darunter die Sanierung des Schulhauses oder jene der Tiefmattstrasse. Über diese beiden Kredite wurde bereits an einer vergangenen Gemeindeversammlung abgestimmt.

Gibt es eine neue Kommission, die sich um die «Allmend »kümmert?

Pascal Berger, Gemeindepräsident Holderbank. Hanspeter Bärtschi

Das letzte Traktandum erwies sich als aufwendigstes: Das Allmendreglement regelt den Sömmerungsbetrieb auf einer gemeindeeigenen Wiese und ihre Bewirtschaftung punkto Biodiversität. Der Kanton vergütet die Arbeit mit Beiträgen. Das Reglement wurde 2005 erstellt. Bis 2020 gab es ausserdem eine Kommission, die sich darum kümmerte.

Nun wurde das Reglement angepasst und die Bewirtschaftung des Sömmerungsbetriebes mit den entsprechenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufgenommen. Mehrere Stimmberechtigte vertraten in der Folge die Meinung, dass die Wiedereinführung einer Kommission Sinn mache. Berger: «Sie befürchteten Beitragseinbussen, wenn die Arbeiten aufgrund von fehlendem Wissen im Gemeinderat oder beim Weidehirt nicht richtig ausgeführt würden.» Ein Stimmberechtigter stellte daraufhin den Antrag, das Reglement zurückzustellen und besagte Kommission einzuberufen. Der Souverän nahm den Antrag an.

Für Pascal Berger war es die erste Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident. Nervös sei er nicht gewesen.

«Ich bin mir aus der Privatwirtschaft gewohnt, vor Leuten zu stehen und Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Konsequenzen haben.»