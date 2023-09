«Wer tut so etwas?» Sankt-Martins-Kirche in Laupersdorf fing Freitagnacht Feuer: Wer hat Hinweise zu den Brandstiftern? In der Sankt-Martins-Kirche in Laupersdorf kam es in der Nacht auf Samstag aus noch unbekannten Gründen zu einem Brand. Dadurch entstand hoher Sachschaden. Der Präsident der Kirchgemeinde zeigt sich bestürzt.

Rauch in der Sankt-Martins-Kirche in Laupersdorf: Wer hat hier Feuer gelegt? Bild: zvg

Was geschah in der Sankt-Martins-Kirche in Laupersdorf in der Nacht auf Samstag? Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Demnach sei sie am Samstagmorgen informiert worden, dass jemand versucht habe, die Kirche in Brand zu setzen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Laupersdorf war das Kirchenschiff voller Rauch und musste durchlüftet werden. Die Schadensumme kann derzeit nicht näher beziffert werden, so die Kapo Solothurn weiter.

Brandstiftung steht im Vordergrund

Als Brandursache müsse von Brandstiftung ausgegangen werden. Spezialisten der Kantonspolizei haben in diesem Zusammenhang umgehend Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen.

Rudolf Schnyder, langjähriger Präsident der Kirchgemeinde Laupersdorf, zeigt sich in einer ersten Reaktion am Samstag bestürzt. Er spricht von einem Brandanschlag und fragt sich: «Wer tut so etwas?» Der Innenraum der 1859/1860 erbauten Kirche war erst vor wenigen Jahren renoviert worden.

Dass es sich zweifelsfrei um Brandstiftung handeln dürfte, zeigt sich laut Schnyder daran, dass gleich an mehreren Stellen im Kirchenschiff und am Altar Brände gelegt worden sind. Auch wenn das ganze Ausmass des Schadens noch nicht abschätzbar sei, müsse man von Schlimmerem ausgehen.

Die Kirche ist in den Jahren 1859/1860 erbaut worden. Bild: zvg

Schnyder: «Die ganze Kirche war am Samstagmorgen voller Rauch, es war grauenhaft.» Das Altartuch und mehrere Sitzkissen sind verbrannt, und sogar der Boden hat wegen des Feuers Schaden genommen. Was für Schnyder aber noch viel schlimmer ist: Der Brand in der Kirche hat den gesamten Innenraum verrusst. «Jeden Sitzüberzug, alle Stühle, die Wände, sogar die Tasten der Orgeln», zählt er auf.

Kirche dürfte für längere Zeit zu bleiben

Anfang Woche werden Schadenexperten der Solothurnischen Gebäudeversicherung die Kirche unter die Lupe nehmen. Klar ist schon jetzt: Die Reinigung des Gotteshauses dürfte längere Zeit in Anspruch nehmen. «Vorderhand werden hier keine Gottesdienste mehr stattfinden können», sagt Schnyder.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brand oder zur Identität der Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen (Telefon 062 311 94 00). (szr/sva)