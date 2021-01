Hier sparen, dort ausgeben? Oensinger wehrt sich gegen den Beitrag der Gemeinde an den SAC Oberaargau

Es geht um 5000 Franken: So viel hat der Oensinger Gemeinderat an seiner Sitzung Mitte Dezember einmalig für den SAC Oberaargau gesprochen – etwa einen Franken pro Einwohner. Der Verein sammelt derzeit Spenden für den Neubau ihrer Rothornhütte in der Nähe von Zermatt für insgesamt 3.6 Millionen Franken. Nun regt sich Widerstand aus der Gemeinde gegen den Beitrag: Einwohner Oensingens, Kuno Blaser, will, dass der Gemeinderat diese Entscheidung nochmals überdenkt und zurückzieht. Dafür hat er einen sogenannten «Rückkommensantrag» gestellt. Ein Instrument, das auf Gemeindeebene eigentlich nur den Gemeinderäten zusteht.

Im Antrag, den er in der Facebookgruppe «Du bisch vo Oensingen wenn…» als dessen Administrator geteilt hat, fordert Blaser den Gemeinderat auf, die Diskussion über den Beitrag wieder aufzunehmen: Er soll die Überweisung des Betrages entweder bis zur nächsten Gemeindeversammlung stoppen oder das Anliegen an der nächsten Gemeinderatssitzung am 18. Januar nochmals «angepasst behandeln». Blaser begründet: «Der Rückkommensantrag basiert auf der Tatsache, dass erstens wenig Bezug von Oensingen zu Zermatt und dessen Rothorn erkennbar ist und zweitens solche Spenden die aufgrund der Finanzlage Oensingens dringend notwendigen Sparbemühungen unterlaufen.»

Vorwurf: Bei den eigenen Vereinen wird gespart

Auf Anfrage dieser Zeitung stellt Kuno Blaser zuerst klar, dass sein Antrag nicht gegen den SAC gerichtet sei, sondern mit den Sparbemühungen der Gemeinde zu tun habe. Bedingt durch die schlechte Finanzlage, nahm Oensingen in den vergangenen Jahren vor allem Kürzungen in der Verwaltung vor. Bei den Vereinen allerdings sah der Gemeinderat von einer Kürzung der Beiträge ab: Sie erhalten jährlich mindestens 300 Franken. Lediglich die Stiftung Neu Bechburg muss seit 2018 auf 15000 Franken verzichten und erhält noch jährlich 20000 Franken von der Gemeinde.

«Die Glaubwürdigkeit der Politik geht verloren», sagt Blaser darauf. «Es kann nicht sein, dass bei unseren Vereinen gespart und auswärtigen Vereinen gespendet wird.» Dass die Ortsgruppe des SAC Oberaargau und die Rettungsgruppe Jura des Vereins in der Nachbargemeinde Balsthal stationiert ist, sei denn auch nicht Grund genug für ihn. «Wir haben gegen 2000 Franken pro Kopf Schulden und erwarten eine Steuererhöhung», sagt er. «5000 Franken sind das Steueraufkommen eines gut verdienenden Angestellten.» Blaser ist überzeugt, dass der Gemeinderat nach einer erneuten Diskussion zum Schluss kommen werde, den Beitrag zu streichen. Von seinem Umkreis habe er bisher nur positive Rückmeldungen erhalten. Das zeigt sich auch in der Facebookgruppe: Dort stösst der Beitrag ausschliesslich auf Zustimmung. In den Kommentaren bedanken sich mehrere Nutzer bei Kuno Blaser für seinen Einsatz.