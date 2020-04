Hamstereinkäufe und Wachstum des Online-Handels: in den Logistikzentren brummt es

Trotz erschwerter Bedingungen wegen des Coronavirus: Derzeit verzeichnen die Verteilzentren der Migros in Neuendorf und der Paketpost in Härkingen Spitzen wie zur Vorweihnachtszeit. Hamsterkäufe in den Filialen verursachten im Migros Verteilbetrieb in Neuendorf Sonderschichten. Und das Postzentrum in Härkingen verzeichnete einen markanten Anstieg an Paketen aufgrund des Wachstums im Online-Markt in Zeiten von Homeoffice. Einen Einblick in die Lagerhallen der Unternehmen zu erhalten, ist in diesen Zeiten aus Sicherheitsgründen untersagt.

«Die aktuelle Lage verlangt von vielen Mitarbeitenden der Migros-Gruppe einen Sondereffort ab. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation», sagt Marcel Schlatter, Mediensprecher der Migros. Damit der erhöhte Warenfluss auch weiterhin besteht, wurden in den Verteilzentren und im Transport die personellen Kapazitäten erhöht. «Seit mehreren Wochen stellen wir eine erhöhte Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs fest», sagt Schlatter.

Nachfrage im Online-Handel steigt um das Zehnfache

Eleanor Wittmer leitet die Unternehmenskommunikation am Standort in Neuendorf. «In den ersten zwei Wochen nach den Massnahmen des Bundes ist das Tagesgeschäft hier bei uns in Neuendorf explodiert», sagt sie. Von einem Tag auf den anderen musste der Verteilbetrieb die doppelte Anzahl Paletten verarbeiten. An ihre Versorgungsgrenzen kam die Migros bei weitem nicht. Die Vorräte bestimmter Produkte im Verteilzentrum reichen bis zu einem Jahr. «In den Filialen scheint sich die Situation mit den leeren Regalen langsam aber sicher zu beruhigen», berichtet Marcel Schlatter aus schweizweiter Perspektive. Dies spürt auch der Migros-Verteilbetrieb in Neuendorf, wo sich die Lage stabilisierte und das Tagesgeschäft wieder im normalen Bereich einpendelte.

Gefordert ist der Detailhandelsriese jedoch nach wie vor überdurchschnittlich. Das Einkaufsverhalten der Kunden verlagerte sich spürbar zum Online-Handel. In diesem Bereich stiegen die Mengen von 1000 Paketen am Tag auf über 10000 Pakete an. Tendenz weiter steigend. «Viel mehr Menschen, die normalerweise in die Fachmärkte gehen würden, bestellen jetzt die Waren im Internet», sagt Eleanor Wittmer. Zuoberst auf den Einkaufszetteln stünden Körperhygiene-Artikel (Waschen/Papier/Reinigen), Beilagen, Konserven, Mehl wie auch Zucker. Auch im Bereich der Tiefkühl-Logistik waren Sonderschichten notwendig. Die Anzahl ausgelieferter Ladungsträger stieg in den ersten Wochen von 15000 auf 22000 Einheiten pro Woche.