Fasziniert von Bewegung Alte Kirche Härkingen: Kinetische Skulpturen künden die kommende Ausstellung an Der Langenbrucker Markus K. Fritschi ist fasziniert von Bewegung und zeigt das in seinen Skulpturen in der Alten Kirche Härkingen.

Drehbare Skulpturen von Markus K. Fritschi im Aussenbereich der Alten Kirche Härkingen: Der« Windhüter». Bruno Kissling

Dass auf dem Gelände der Alten Kirche Härkingen jeweils für eine Kunst-Saison Skultpuren stehen, hat eine schöne Tradition. Seit vergangener Woche sind es drei Arbeiten des Langenbrucker Kunstschaffenden Markus K. Fritschi, die hier stehen. Da ist hinter der Kirche der «Windhüter», eine massive Skulptur aus beschichtetem Eisen, grau bemalt, zu finden.

Wie ein Baum steht sie fest auf dem Boden. Oben in der Mitte hat Fritschi eine Chromstahlkugel angebracht, die er vergoldet hat. In der Nacht wird die Kugel leuchten, da sie mit LED-Leuchten ausgestattet ist. Die Figur hat zwei Flügel, die sich im Wind drehen. Diese Flügel sind mit kleineren Acrylglasfeldern besetzt, in gelb und in rot. Sie leuchten während des Tages.

Das «Windauge» und... Bruno Kissling

Hinter der Kirche steht das sogenannte «Windauge». Eine Art Stele besetzt mit Stahlrohren, die kreisrund angeordnet sind. Ihre Strahlen aus Aluminiumrohren bewegen sich im Wind und in der Mitte steht wiederum eine Kugel, wiederum vergoldet.

...«Windsonne». Bruno Kissling

Die dritte Skulptur heisst «Windsonne» und ist von der Durchgangsstrasse her sichtbar. Auch diese Skulptur wurde aus Rohren geschaffen, die rot bemalt sind. Sie sind nur bruchstückartig angebracht und umkreisen wiederum - durch den Wind angetrieben - eine Chromstahlkugel.

Es ist einerseits die Windkraft, die Fritschi, der sich autodidaktisch künstlerisch gebildet hat, fasziniert. Andererseits ist es die Technik, die den ausgebildeten Elektroingenieur für seine Kunst inspiriert. So schafft er bewegliche Kunstwerke, die bei den Betrachtern auf grosse Begeisterung stossen.

Skulpturen bis Mai 2023. Die Ausstellung «regionale», wo mehr Arbeiten von Fritschi und von anderen Künstler zu sehen ist, dauert von 28.-30. Sept.