Gute Post von der Gemeinde: Seniorinnen und Senioren erhalten Rosinlitaler

Der Grund für die Post: Die für den Mai geplante Seniorenreise wurde aus bekannten Gründen zunächst in den Herbst verschoben. «Da sich die Situation wohl gebessert hat und das Virus aber immer noch in unserer Gesellschaft verbreitet ist, hat der Gemeinderat entschieden, in diesem Jahr keine Seniorenfahrt durchzuführen», heisst es im Schreiben. Das Ansteckungsrisiko sei zu gross.

Für den Ausfall entschädigt der Gemeinderat die 183 Seniorinnen und Senioren mit zwei Rosinlitalern, die in den Geschäften und Restaurants in und um Welschenrohr eingelöst werden können. So können sich alle einen kleinen Wunsch erfüllen. Der Rat stellt den nächsten Ausflug für den Frühling 2021 in Aussicht. (wsw)