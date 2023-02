Glosse Die Fasnacht ist vorbei: Das ging aber schnell, hei, hei. Über das nahende Fasnachtsende im Gäu.

Fasnachtsumzug in Neuendorf. Patrick Lüthy

Nun, es ist so weit,

für Nicht-Fasnächtler wurde es auch langsam Zeit:

Die Fasnacht, sie ist vorbei.

Fasnächtler finden: Das ging aber schnell, hei, hei.

Der letzte Anlass ist das Fasnachtsfeuer in Neuendorf am Sonntag.

Und wer mag,

kann tags darauf in der Dorfhalle

direkt den Bändel zum Blutspenden umschnalle.