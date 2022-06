Gemeindeversammlung Welschenrohr-Gänsbrunnen kauft Land – für die Weiterentwicklung des Dorfes Die Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen kann zwei Grundstücke im Gebiet Schlatt mit einer Fläche von 5009 Quadratmetern erwerben. Das haben die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung entschieden. Auch die Rechnung 2021 war traktandiert

Die Rechnung von Welschenrohr-Gänsbrunnen von 2021 schliesst mit einem Plus von 194'000 Franken. Bruno Kissling

Zur Rechnungsgemeindeversammlung von Welschenrohr-Gänsbrunnen konnte Gemeindepräsidentin Theres Brunner 36 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger begrüssen. Neben der Rechnung 2021 stand auf der Traktandenliste ein Landgeschäft.«Für die Weiterentwicklung einer Gemeinde ist es eminent wichtig, über erschlossenes Bauland zu verfügen», wurde gesagt.

Man strebe als Gemeinde ein moderates Wachstum an und brauche deshalb Bauland, das interessierten Einwohnern und Neuzuzügern zum Kauf angeboten werden kann. Der Gemeinderat befasste sich daher wiederholt mit dem Thema Kauf von Bauland und der Erschliessung des Gebietes Schlatt.

Die Eigentümerin der beiden Grundstücke mit den Nummern 210 und 211 gelangte an den Gemeinderat mit der Offerte, die beiden Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen. Die Grundstücke weisen eine Gesamtfläche von 5009 Quadratmetern auf und grenzen an ein Grundstück, das bereits im Eigentum der Gemeinde ist. Es wurde ein Kaufpreis von 150 Franken pro Quadratmeter vereinbart. Das Bauland liegt an bevorzugter Lage, ist allerdings noch nicht erschlossen. Die Erschliessung soll im nächsten Jahr erfolgen. Ein entsprechendes Projekt wird der Gemeindeversammlung zu gegebener Zeit vorgelegt.

Die Parzellen 210-212 am Grabengässli in Welschenrohr. geo.admin / ckr

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung den Kauf dieser Grundstücke im Schlatt zum Preis von 751'350 Franken. Nach kurzer Diskussion stimmte die Versammlung mit 31 Stimmen und 5 Enthaltungen dem Vorhaben zu.

Das Eigenkapital der Gemeinde erhöht sich

Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 194'000 Franken ab. Budgetiert war jedoch ein Aufwandüberschuss von 249'00 Franken. Die Rechnung schliesst somit um rund 218'800 Franken besser ab als budgetiert. Der Ertragsüberschuss soll als Einlage ins Eigenkapital verwendet werden. Somit erhöht sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2021 auf 2,87 Millionen Franken.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Ertragsüberschuss von 19'3870 Franken dem Eigenkapital zuzuweisen. Die Stimmberechtigten stimmten diesem ­Antrag einstimmig zu.

Bei der Investitionsrechnung waren 334'000 Franken budgetiert. Ausgegeben wurden 295'000 Franken. Das Pro-Kopf-Vermögen pro Einwohner per 31. Dezember 2021 beträgt 159 Franken. Die Spezial­finanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3570 Franken ab. Die Abwasserbeseitigung mit einem Ertragsüberschuss von 2960 Franken. Die Abfallbeseitigung weist einen Aufwandüberschuss von 711 Franken aus. Auch diese Rechnungen wurden genehmigt.

Die Rechnung der Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Thal schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 88'770 Franken. Davon werden 66,7 Prozent oder 59'180 Franken dem Eigenkapital zugewiesen. 33,3 Prozent werden als Gewinn ausgeschüttet. Die Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen erhält einen Anteil von 4,6 Prozent. Das sind 1361 Franken. Auch diese Rechnung wurde genehmigt.

Ebenfalls genehmigt wurde der Kredit für den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Falkenstein in Oensingen mit Bruttokosten von 1,032 Millionen Franken. Das bedeutet für Welschenrohr-Gänsbrunnen Nettokosten von 508'950 Franken, verteilt auf fünf Jahre ab 2023. Dieser Betrag beinhaltet keine Mehrwertsteuer.

Die Gemeindeversammlung genehmigte zudem einstimmig die Fusion der beiden Forstbetriebe «Hinteres Thal» und «Mittleres Thal».