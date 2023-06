Gemeindeversammlung Wasser- und Abwasserdaten sollen in Niederbuchsiten künftig über Funk erfasst werden Rund anderthalb Stunden dauerte die Gemeindeversammlung in Niederbuchsiten. Alle Traktanden wurden genehmigt.

Eine Wasseruhr (Symbolbild). Bild: Mario Testa

Da die Wasseruhren meistens in den Häusern angebracht sind, müssen die Bewohner für die Ablesung der Wasserverbräuche vor Ort sein. Zur Abhilfe will die Gemeinde Niederbuchsiten die Daten für Wasser und Abwasser künftig über Funk erfassen. Die Daten könnten so auch direkt in das Verrechnungssystem übertragen werden. Die Montage der Funkaufsätze sei sehr einfach und benötige kein spezielles Fachpersonal, die Umsetzung könne intern von der Werkkommission organisiert werden.

Für die Anschaffung der Funkübertragungen wurde an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend ein Kredit von 65'000 Franken beantragt. Dieser wurde laut Gemeindepräsident Markus Zeltner von den 26 Anwesenden einstimmig genehmigt.

Auch die Rechnung 2022 wurde gutgeheissen. Diese schliesst vor den zusätzlichen Abschreibungen von gut 1,28 Millionen Franken mit einem operativen Ergebnis von knapp 1,4 Millionen Franken ab. Das Jahresergebnis von knapp 115'200 Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf gut 1,5 Millionen Franken und liegen mit knapp 24'300 Franken über dem budgetierten Wert. Alle drei Spezialfinanzierungen – Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung – schliessen in der Rechnung 2022 positiv ab. (bey)