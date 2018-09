186 Stimmberechtigte folgten am Donnerstag Abend der Einladung zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Balsthal. Zur Abstimmung kam ein vier Punkte umfassendes Postulat der Partei kkb, der kritisch konstruktiven Bauschtler, welches im Kern fordert, das dass allgemeine Parkverbot in der Tempo 30-Zone aufzuheben sei. Mit 107 gegen 73 Stimmen wurde dieses Postulat von der Gemeindeversammlung als nicht erheblich erklärt.

Der zweiten Forderung der kkB, der Einsetzung einer nichtständigen Kommission, welche alle blauen Parkfelder in der Tempo 30-Zone zu überprüfen habe, ging es nicht besser. Auch dieses Traktandum wurde von der Versammlung abgelehnt und zwar mit 117 gegen 65 Stimmen. (frb)