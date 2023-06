Gemeindeversammlung Holderbanks Rechnung schliesst um einiges besser ab als budgetiert Lediglich zwölf Stimmberechtigte fanden sich zur Gemeindeversammlung in Holderbank ein. Alle Anträge wurden einstimmig genehmigt.

Die Dorfansicht von Holderbank im Herbst 2019. Bild: Bruno Kissling

Zwölf Stimmberechtigte nahmen laut Gemeindepräsident Pascal Berger am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung von Holderbank teil. Davon waren vier Personen Gemeinderäte. Die GV ging denn auch zügig über die Bühne, sie dauerte lediglich gut eine Stunde.

Alle Geschäfte wurden genehmigt. So auch die positive Jahresrechnung 2022. Diese schloss mit einem Plus von über 638'000 Franken ab. Budgetiert war hingegen ein Minus von 23'000 Franken. «Ein wiederum überaus erfreulicher Abschluss», heisst es in den Unterlagen der Gemeinde. Dies bestätige den Beschluss der letzten Budgetgemeindeversammlung, die Steuer auf das Jahr 2023 hin zu senken.

Gemeindepräsident Pascal Berger. Bild: Hanspeter Bärtschi

Unter Verschiedenem informierte Gemeindepräsident Pascal Berger über das Friedhofsreglement: Der Kanton gebe als Hilfestellung ein Musterreglement vor. Es wurde bereits bearbeitet, so dass es gut auf die Gemeinde Holderbank passe. Der Gemeinderat gibt das Reglement bei der Bevölkerung in die Vernehmlassung. Im Herbst wolle man wieder informieren, bevor es dann zur Vorprüfung an das Amt für Gemeinden geschickt werde.

Weiter sei die IT-Infrastruktur veraltet. Für das Budget 2024 wird der Gemeinderat eine Erneuerung der Infrastruktur und einen Wechsel oder ein Update des Verwaltungsprogramms vorschlagen. (bey)