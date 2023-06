Gemeindeversammlung «Ein aussergewöhnlich erfreuliches Rechnungsjahr»: Nun wird in Herbetswil über eine Steuersenkung diskutiert Die Jahresrechnung von Herbetswil schloss mit einem Plus von über einer halben Million Franken. Das Resultat ist vor allem auf höhere Steuererträge zurückzuführen. Für die Zukunft will der Gemeinderat über die Bücher.

Die Bevölkerung von Herbetswil wächst – hier die Dorfansicht im Herbst 2021. Bild: Bruno Kissling

In Herbetswil kann man auf ein äusserst positives Rechnungsjahr 2022 zurückblicken: Es schliesst mit einem Plus von knapp 530'000 Franken.

Der Hauptgrund für den guten Abschluss sind die Steuererträge, die weit über dem Budget lagen. Insgesamt gingen gemäss den Unterlagen zur Gemeindeversammlung rund 300'000 Franken mehr an Steuern ein, als budgetiert war. Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt begründet dies mit den Zuzügen: «Im Jahr 2018 zählten wir 539 Einwohner, jetzt sind es 600.»

Keine Euphorie beim Gemeindepräsidenten

Doch der gute Rechnungsabschluss sei trügerisch, man dürfe nicht in Euphorie verfallen, betont Müller-Altermatt. Ein Teil des Überschusses sei nicht strukturell, sondern in einmaligen Erträgen begründet. Und in den nächsten Jahren dürften massive Mehrausgaben auf die Gemeinde zukommen. Der Gemeindepräsident spricht von einem «Investitionsstau».

Gemeindepräsident und Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Bild: Bruno Kissling

Das gute Rechnungsergebnis sei teilweise auch der Auflösung der Neubewertungsreserve zu verdanken. Diese fällt während fünf Jahren an und führt in dieser Zeit zu buchhalterischen Einnahmen von fast 160'000 Franken. Sie wird nachher nicht mehr anfallen, dafür werden laut Müller-Altermatt Mindereinnahmen aufgrund des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Jetzt si mir draa» auf die Gemeinde zukommen.

Trotz den Faktoren, die das Rechnungsergebnis in den nächsten Jahren negativ beeinflussen dürften, verlange ein so hoher Gewinn nach Diskussionen über die Höhe des Steuerfusses. Der Gemeinderat von Herbetswil will im Rahmen der Budgetdebatte im Herbst darüber beraten und das Resultat anschliessend der Gemeindeversammlung vorlegen.

Die positive Rechnung 2022 wurde von der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend einstimmig genehmigt. Anwesend waren 27 Stimmberechtigte. «Eine schöne Zahl», findet Gemeindepräsident Müller-Altermatt.